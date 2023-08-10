小院高圍籬… 拜登出手 3大科技限制對中投資

拜登總統9日簽發行政命令，限制美國民間資本投資中國的量子運算、半導體和人工智慧三個領域，以抑制解放軍的高科技發展。（美聯社）

拜登 總統9日簽署行政命令，禁止美國投資 中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全；不過，這項被白宮形容為「小院高圍籬」的措施，被批評打擊範圍太小。

拜登致函國會表示，中國全力發展敏感科技及產品，攸關該國的軍事、情報、偵察和軟體應用能力；北京還透過研究與開發，透過獲取和轉移世界的尖端科技來降低民用和軍用技術的界線，以達成軍事領域的目標，包含開發複雜的武器系統與破解密碼等。

禁止或通報 財部將指示 明年生效

拜登政府臚列半導體、量子和AI領域，禁止美國投資中國或要求通報，涉及範圍包含私募股權、創業投資、合資投資和綠地投資，但不包含被動投資；針對禁止投資或需要通報，財政部將提出明確指示，新規定明年生效。

拜登政府資深官員形容，這是針對性措施，以「小院高圍籬」的方式來解決中國構成的國安威脅，目的在降低美國的國安風險，而非經濟脫鉤；「這是國安行動，而非經濟措施。」

「小院高圍籬」（small yard and high fence）指的是精準指定需要保護的關鍵科技，並採取強力措施，以捍衛美國國家安全並避免破壞美國創新的做法，這是美國前國防部長蓋茲（Robert Gates）談到出口管制的策略，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年4月在智庫演說時，談到要降低對中風險不尋求脫鉤，也以此為比喻。

彭博分析：「小院」真的非常小

彭博資訊分析，蘇利文說的「小院」真的非常小，與原本打算限制的投資領域相去甚遠，排除生物科技和關鍵稀土，最新命令的適用範圍僅適用一半收入來自量子運算和AI的中國企業。

彭博引述知情人士說法報導，美國人被禁止投資為軍事用戶設計的AI領域，但在中國投資其他AI領域，只需要通報美國政府，不會被禁止；這項命令還需要一年才生效，不溯及既往，這段期間內的投資不會被限制。

另一名資深官員表示，之所以針對私募股權和風險投資，問題不在美國資金投入中國，而是透過私募股權和風險投資可以將中國企業引介給美國其他的科技公司與專家，這才是拜登政府要防範的。

確保國家安全 葉倫訪中曾說明

一名資深官員表示，美國與盟國夥伴廣泛討論過此議題，財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問北京時，也向中國官員說明這是要確保美國國家安全；歐盟各國正在討論投資審查，日本官員告訴英國金融時報，不考慮調整對中投資限制。

金融時報報導，拜登政府正在考慮擴大去年10月出口至中國的半導體製造禁令，在在對正在恢復溝通的美中關係投下變數。

共和黨則批評拜登的行政命令範圍太狹隘，還容易鑽漏洞，遠遠不夠。眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)對目前沒能納入在中國生技、能源方面的投資，表達關切。參議員魯比歐(Marco Rubio)表示，拜登政府的「提案量身裁製得太窄一些重要科技本質上軍、民都可使用，卻公然罔顧，此外一些中國政府視為關鍵的產業也沒納入」。

「Politico」政治網站報導，眾院正在設想不同手段，專注於擴大財政、商業及國防部門現有的中國公司黑名單，法案很可能在秋天提出。