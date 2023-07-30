中方在美國內設施植入「惡意軟體」 一旦武力犯台 可擾亂美軍行動

美國確認中國已在國內主要電力和通訊網絡，植入堪稱「定時炸彈」的惡意軟體，一旦美中爆發衝突，北京當局可能趁機擾亂美軍行動。(路透)

紐約時報29日報導，拜登 政府確認中國已在美國國內主要電力和通訊網絡，植入堪稱「定時炸彈」的惡意軟體，一旦美中因台海等問題爆發衝突，北京當局可能趁機擾亂美軍行動。

白宮 戰情會議 全力剷除定時炸彈

根據紐時報導，在發現中方惡意軟體後，白宮召集高階軍事、情報以及國安官員舉行戰情會議，並全力追查、剷除該軟體，一名國會議員形容中方的惡意軟體本質上等同一顆「定時炸彈」。

拜登首聲明嚴管網路安全

白宮國家安全會議(NSC)發言人霍奇(Adam Hodge)28日發布聲明表示：「拜登政府舉行跨部門協調工作，以全力保護國內關鍵基礎設施，免受任何干擾，並保護供水系統、管線、鐵路和航空系統等。」他並強調針對聯邦政府軟體設施，「拜登總統首次要求採取嚴格的網路安全措施」，但該聲明並未提及任何中國或美軍基地。

惡意軟體恐斷美水電通訊

紐時在過去兩個月訪問十餘位軍方、情報和國安官員說法後報導稱，如果北京當局在某個時間點，以武力入侵台灣，勢必引爆美中兩國衝突，而該惡意軟體可能讓中國解放軍有能力干擾美軍部署或後勤補給；報導也強調，利用惡意軟體可讓中方切斷美軍基地甚至企業和家庭的水電供應以及對外通訊。

事實上，今年5月，微軟(Microsoft)公開示警，中國駭客 在政府支援下，已滲透美國國內關鍵基礎設施的網路系統，微軟並指位於太平洋軍事重鎮關島(Guam)被列為中方首要攻擊目標。

中駭客滲透全球基礎設施

紐時報導強調，本次發現、自2021年中開始進行至今的駭客攻擊，是為因應區域衝突發生時，即時阻礙美軍做出即時反應；澳洲、加拿大、紐西蘭和英國當局也提出警告，指控中國駭客行動可能遍及全球，並滲透大部分基礎設施。

有鑑於披露中國惡意軟體的消息，適逢美中關係緊張，對此白宮一名資深幕僚表示：「中方的處心積慮，所為何來？或只是在釋放某種訊息？」

美國內大亂將無暇顧台灣安全

紐時報導還指出，若中方主要企圖是在台海衝突取得優勢，因此針對美方軍事部署拖延數日或數周時間，將有助於中國的武力行動更容易控制台灣。

另一方面，情報機構評估中方可能認為，攻擊台灣或採取其他軍事行動時，只要美國國內基礎設施出現故障，都將成為美國民眾關注焦點，根本無暇顧及海外軍事衝突；他們認為中方的惡意軟體，目的就是在分散注意力。

中駐美使館：停止無端指控

中國駐美國大使館發言人29日發表聲明表示：「我們一貫堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊。」聲明並補充道：「希望有關方面停止對中國進行無端指控。」