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美最後一批化武9月底前銷毀 終結一戰殘忍遺緒

記者張聲肇／綜合報導
美國將在9月30日前完全銷毀肯塔基州東部藍草陸軍軍火庫裡的5萬多枚M55神經毒劑火箭彈，兌現國際公約中全部銷毀化學武器的義務。(美聯社)
美國將在9月30日前完全銷毀肯塔基州東部藍草陸軍軍火庫裡的5萬多枚M55神經毒劑火箭彈，兌現國際公約中全部銷毀化學武器的義務。(美聯社)

美國正在銷毀冷戰結束前累積的3萬噸化學武器中最後一批，完成後即兌現了它對國際化學武器公約的義務；包括美國在內一共有193個國家簽署了這項1997年生效、目的在終結第一次世界大戰殘忍遺緒的國際公約，只有埃及、北韓和蘇丹拒絕簽署。

美國最後一批化學武器是儲存在肯塔基州東部藍草陸軍軍火庫(Blue Grass Army Depot)的沙林神經毒劑；上個月，科羅拉多州軍火庫僅存的化學武器已全數銷毀。

美國依約須在9月30日前完全銷毀既有的化學武器，肯塔基軍火庫裡的5萬多枚M55神經毒劑火箭彈，從1940年代起囤積，銷毀完畢，就可正告世界美國實現了公約。

科羅拉多州陸軍浦艾卜羅化學軍火庫(Army Pueblo Chemical Depot)所存2600噸芥子糜爛性毒劑(mustard blister agent)自2016年開始銷毀，6月22日完成。這80萬發芥子毒劑彈從1950年代起，就深鎖在位於農田附近的軍火庫，當地民眾得知化武終告銷毀後，鬆了一口氣。浦艾卜羅市長格拉迪沙(Nick Gradisar)說，毒氣彈放在那邊雖然不構成威脅，「但你總是擔心有個萬一。」

1980年代，藍草軍火庫附近的民眾聽說軍方打算以焚燒方式銷毀庫存的520噸化學武器後，群起反對，隨後國會議員也加入反對行列，迫使軍方改用其他方法。民間領袖威廉斯(Craig Williams)說，大家害怕燒燬致命毒氣彈會造成空氣汙染。

後來軍方改在更遠地點，如太平洋的詹斯頓珊瑚礁島和猶他州沙漠中央的化學武器庫燒毀肯塔基軍火庫的毒氣彈。

後來軍方在肯州建造專門銷毀毒氣彈的工廠，2019年開始啟用，用比較安全的「中和毒性」法讓這批糜爛性毒劑失效。

這個工作需要技術熟練的員工，操作機器把陳舊的武器移到「安全室」內，讓機器人慢慢拆解芥子毒劑，放到調好溶劑的熱水中。溶解完畢，毒劑液體再放到充滿微生物的大桶裡，達到「中和」效果；彈殼和發射器則經華氏1000度高溫消毒後，當作廢鐵處理。

科羅拉多州 猶他州 北韓

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