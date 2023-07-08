美最後一批化武9月底前銷毀 終結一戰殘忍遺緒

美國將在9月30日前完全銷毀肯塔基州東部藍草陸軍軍火庫裡的5萬多枚M55神經毒劑火箭彈，兌現國際公約中全部銷毀化學武器的義務。(美聯社)

美國正在銷毀冷戰結束前累積的3萬噸化學武器中最後一批，完成後即兌現了它對國際化學武器公約的義務；包括美國在內一共有193個國家簽署了這項1997年生效、目的在終結第一次世界大戰殘忍遺緒的國際公約，只有埃及、北韓 和蘇丹拒絕簽署。

美國最後一批化學武器是儲存在肯塔基州東部藍草陸軍軍火庫(Blue Grass Army Depot)的沙林神經毒劑；上個月，科羅拉多州 軍火庫僅存的化學武器已全數銷毀。

美國依約須在9月30日前完全銷毀既有的化學武器，肯塔基軍火庫裡的5萬多枚M55神經毒劑火箭彈，從1940年代起囤積，銷毀完畢，就可正告世界美國實現了公約。

科羅拉多州陸軍浦艾卜羅化學軍火庫(Army Pueblo Chemical Depot)所存2600噸芥子糜爛性毒劑(mustard blister agent)自2016年開始銷毀，6月22日完成。這80萬發芥子毒劑彈從1950年代起，就深鎖在位於農田附近的軍火庫，當地民眾得知化武終告銷毀後，鬆了一口氣。浦艾卜羅市長格拉迪沙(Nick Gradisar)說，毒氣彈放在那邊雖然不構成威脅，「但你總是擔心有個萬一。」

1980年代，藍草軍火庫附近的民眾聽說軍方打算以焚燒方式銷毀庫存的520噸化學武器後，群起反對，隨後國會議員也加入反對行列，迫使軍方改用其他方法。民間領袖威廉斯(Craig Williams)說，大家害怕燒燬致命毒氣彈會造成空氣汙染。

後來軍方改在更遠地點，如太平洋的詹斯頓珊瑚礁島和猶他州 沙漠中央的化學武器庫燒毀肯塔基軍火庫的毒氣彈。

後來軍方在肯州建造專門銷毀毒氣彈的工廠，2019年開始啟用，用比較安全的「中和毒性」法讓這批糜爛性毒劑失效。

這個工作需要技術熟練的員工，操作機器把陳舊的武器移到「安全室」內，讓機器人慢慢拆解芥子毒劑，放到調好溶劑的熱水中。溶解完畢，毒劑液體再放到充滿微生物的大桶裡，達到「中和」效果；彈殼和發射器則經華氏1000度高溫消毒後，當作廢鐵處理。