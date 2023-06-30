芝加哥華裔：反對平權措施 是反對打大旗後的種族歧視

圖為亞裔教育聯盟連同各族裔的家長，在高院前集會慶祝哈佛及北卡案裁決。(Aayushi Chouhan提供)

「我們反對平權 措施，並不是單單反對哈佛大學的入學政策，而是反對美國在各方面所實施的歧視政策，」芝加哥積極參與維權的律師王軍表示，包括加州大學限制亞裔 新生錄取人數、紐約高中取消擇優錄取措施，德州大學限制雇用亞裔教師等政策，都是打著平權大旗，實施種族歧視 ，「完全違反了1961年平權措施的本意」。

積極反對平權措施的王軍說，美國前總統甘迺迪在1961年簽署通過了雇主不能因為種族、膚色對員工設置配額的行政令，也就是所謂的「平權措施」，該命令規定「承包商不得因為種族、信仰或國籍而歧視任何員工與工作申請者。」

然而平權措施後來卻在執行時逐漸大轉彎，一些雇主為了滿足平權措施要求，為了顯示沒有歧視少數族裔(under representative ethics group，華裔、亞裔均不包括在內)，反而對少數族裔的錄取做出配額保護，王軍說，「這種做法與平權措施的宗旨背道而馳、矯枉過正」。

在芝加哥公立高中擔任教師多年、自己也有個孩子明年要申請大學的華裔教師包東宇說，他認同高院判決，不應以種族因素作為學生入學的關鍵條件；不過他也提到，平權法違憲的判決出爐後，菁英大學可能會透過其他方式來確保族裔多樣性，因此大幅度提高亞裔錄取率的機率很低。

平權措施對亞裔影響最大是「默認的事實」，他所教過的學生SAT分數高達1590且各方面優異的華裔生，卻連一個長春藤名校都沒有申請上。

包東宇說，平心而論大學取消平權法猶如「雙面刃」，儘管大學沒有平權法作為招生標準，但也不可能讓亞裔生在學校的比率過高，例如哈佛不可能讓亞裔生占比超過五成，這些名校一定會採取其他方式確保族裔多樣性。

很多亞裔家長期待高院的裁決，可以讓明年秋天的大學錄取亞裔比率一定程度的提高，「希望能增加5％到8％」。

有人主張校園族裔多樣化的政策，等於在懲罰努力的孩子，但理性分析，目前社會現實的確存在著不公平，包東宇以他多年的教學經驗表示，「如果只看兩個學生的考試成績來決定錄取，也不是完全公平」，這也是這次高院裁決所彰顯的正面意義。