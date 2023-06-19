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布秦會談共識不多 秦剛同意訪美繼續對話

編譯中心╱綜合報導
美國國務卿布林肯（左）18日在北京與中國外長秦剛舉行會談。（路透）
美國國務卿布林肯（左）18日在北京與中國外長秦剛舉行會談。（路透）

國務卿布林肯18日在北京與中國外長秦剛會談後，雙方都表示這次會談坦誠而有建設性，但路透指出，雙方除同意繼續對話，並由秦剛赴華盛頓再行會談之外，似乎少有共識。

路透報導，布林肯與秦剛會談5個半小時，雙方隨後並共進晚餐，雙方官員都強調希望能有穩定而可預期的關係，但中國表明「台灣問題是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。

會後雙方說法非常相似，都認為這次會談有所助益，美方發言人形容是「坦誠、實質且建設性」會談，中國國營媒體描述是「坦誠、深入、具建設性」。

根據北京央視18日晚報導，雙方同意保持高層交往，布林肯邀請秦剛訪美，秦剛則表示「願在雙方方便時」訪美。

但雙方除同意秦剛應訪問華府繼續商談，且雙方同意在適合時間進行互訪外，似乎少有共識。

美國官員和分析家預期布林肯此行將為雙方在今後數月進行更多雙邊會談鋪路，包括美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能訪中。這也可能促成中國國家主席習近平和美國總統拜登在今年稍後的多邊高峰會上晤談。

美國官員向美方記者簡報18日的會談時，不願多談布林肯是否一定會和習近平會面，以及秦剛何時可能訪問華府。

美聯社報導，美國官員表示，美中雙方雖未能化解他們最嚴重的歧見，但能夠以建設性方式進行討論，並且同意繼續會談。

但報導也指出，儘管布林肯順利訪問北京，而且雙方對今天的會談作出相當正面評估，兩國間最棘手議題獲得任何重大突破的前景仍然渺茫。

秦剛 布林肯 北京

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