報告：美國與盟友努力獲進展 印太軍力平衡可能重新傾向美

主辦「香格里拉對話」的英國智庫國際戰略研究所(IISS)公布報告指出，雖然中國的軍力還在發展，但美國及其地區盟友在安全方面的努力正在改變印太地區的軍力平衡，使其可能重新向美國和盟友傾斜。

這份主題為「印太安全評估2023」的報告作者之一、國際戰略研究所研究海軍力量和海事安全的高級研究員尼克．查爾茲(Nick Childs)指出，「我們現在正在進入一個新階段，中國海軍的絕對發展還在進行中，但我們確實看到了階躍變化(Step change)。就美國的反應和美國海軍而言，他們還在努力應對挑戰。但是在部署和在能力注入方面，或許比這更重要的是我們在盟友和合作夥伴方面看到的階躍變化。這些發展以更綜合的方式彙集在一起，我認為這可能至少有可能減緩(海軍軍力平衡)擺動幅度，或者甚至會促使海軍平衡的鐘擺重新緩慢擺回去。」

在香格里拉安全對話會上，印太地區的軍事官員和軍事專家們說，中國日漸增長的軍力，及其在台灣海峽、南中國海和東中國海的咄咄逼人的態勢，以及俄羅斯 入侵烏克蘭 所帶來的影響，令美國及其關鍵盟友乃至整個亞太地區擔憂。他們說，印太國家提升自身防禦能力，和加強與美國和其他夥伴的關係，是對印太地區快速變化的戰略環境所作出的反應。

菲律賓武裝部隊總參謀長安德烈斯．森蒂諾(Andres Centino)在香格里拉安全對話會亞太軍力發展挑戰的小組研討會上說：「我們重新調整菲律賓武裝部隊的工作重點，將其從內部安全轉向外部防禦，特別是海上安全和快速發展的技術進步。」

澳洲 國防軍參謀長安格斯．坎貝爾(Angus Campbell)說，澳洲決定發展軍力是我們對快速變化的戰略環境的謹慎反應。日本自衛隊統合參謀長吉田圭秀(Yoshida Yoshihide)說，國際社會不能否認烏克蘭戰爭這種突發事件也有可能發生在印太地區。為了遏制任何突發事件，區域國家必須團結一致，加強各自的威懾和反應能力。