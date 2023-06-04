我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

報告：美國與盟友努力獲進展 印太軍力平衡可能重新傾向美

編譯中心／綜合3日電

主辦「香格里拉對話」的英國智庫國際戰略研究所(IISS)公布報告指出，雖然中國的軍力還在發展，但美國及其地區盟友在安全方面的努力正在改變印太地區的軍力平衡，使其可能重新向美國和盟友傾斜。

這份主題為「印太安全評估2023」的報告作者之一、國際戰略研究所研究海軍力量和海事安全的高級研究員尼克．查爾茲(Nick Childs)指出，「我們現在正在進入一個新階段，中國海軍的絕對發展還在進行中，但我們確實看到了階躍變化(Step change)。就美國的反應和美國海軍而言，他們還在努力應對挑戰。但是在部署和在能力注入方面，或許比這更重要的是我們在盟友和合作夥伴方面看到的階躍變化。這些發展以更綜合的方式彙集在一起，我認為這可能至少有可能減緩(海軍軍力平衡)擺動幅度，或者甚至會促使海軍平衡的鐘擺重新緩慢擺回去。」

在香格里拉安全對話會上，印太地區的軍事官員和軍事專家們說，中國日漸增長的軍力，及其在台灣海峽、南中國海和東中國海的咄咄逼人的態勢，以及俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的影響，令美國及其關鍵盟友乃至整個亞太地區擔憂。他們說，印太國家提升自身防禦能力，和加強與美國和其他夥伴的關係，是對印太地區快速變化的戰略環境所作出的反應。

菲律賓武裝部隊總參謀長安德烈斯．森蒂諾(Andres Centino)在香格里拉安全對話會亞太軍力發展挑戰的小組研討會上說：「我們重新調整菲律賓武裝部隊的工作重點，將其從內部安全轉向外部防禦，特別是海上安全和快速發展的技術進步。」

澳洲國防軍參謀長安格斯．坎貝爾(Angus Campbell)說，澳洲決定發展軍力是我們對快速變化的戰略環境的謹慎反應。日本自衛隊統合參謀長吉田圭秀(Yoshida Yoshihide)說，國際社會不能否認烏克蘭戰爭這種突發事件也有可能發生在印太地區。為了遏制任何突發事件，區域國家必須團結一致，加強各自的威懾和反應能力。

澳洲 烏克蘭 俄羅斯

上一則

領糧券資格更嚴 民主黨憂安全網破洞、犧牲脆弱族群

下一則

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

延伸閱讀

美允中增加直飛航班 飛行途徑需繞過俄羅斯

美允中增加直飛航班 飛行途徑需繞過俄羅斯
拜登簽署債務上限法案 避免災難性違約危機

拜登簽署債務上限法案 避免災難性違約危機
美加軍艦一起通過台海 東部戰區：全程跟監警戒

美加軍艦一起通過台海 東部戰區：全程跟監警戒
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」