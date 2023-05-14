我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

業者：拜登太陽能新法優惠太少 不足以吸引廠商回美 反助中國宰制

編譯潘勛／綜合13日電
美國組裝的太陽能板，大都來自中國。圖為工作人員正在洛杉磯組裝太陽能板。(Getty Images)
美國組裝的太陽能板，大都來自中國。圖為工作人員正在洛杉磯組裝太陽能板。(Getty Images)

美國太陽能業者說，拜登政府12日出枱的法規本想決定哪些公司及廠商，可以由新的太陽能業稅賦優惠而獲利，但業者批評說，這些政策方針不足以把廠商由中國吸引回美，只會「鞏固中國對太陽能業的支配」。

紐約時報報導，這批法規源自拜登的全面潔淨能源法案，提供稅負優惠等誘因，試圖刺激更多太陽能工廠在美建廠，減少美國對中國潔淨能源商品的依賴，而能減輕氣候變遷的衝擊。

財政部在新公布的方針中指出，再提供10%的免稅額，給在美組裝太陽能源板的廠商，哪怕他們只是由外國進口矽晶圓，來組裝太陽能源板。依拜登的新氣候立法，太陽能及風能場可以為他們設施的成本，申請30%的抵稅額。

政府高層11日表示，試著採取更平衡的手法，傾向於強迫供應鏈返回美國。但中國對全球太陽能產業有支配力，造出對拜登政府很棘手的算式，既想提升美國生產太陽能產品，但同時又確保要供應充裕低價的太陽能源板，以減少碳排放。

官員們表示，等到美國供應鏈變強時，拜登政府應有餘裕再改變法規。財長葉倫表示，依降通膨法規定的國產品紅利，可提升美國製造業，鋼鐵也在其中，因此美國勞工及公司得繼續受惠於拜登的投資美國施政；這些稅務優惠可以增加投資，確保潔淨能源經濟成長時，全國人民都能分享到。

但批評方指出，新法規力道不足，無法提供誘因給各公司把太陽能供應鏈移出中國。

「太陽能源業者力挺美國聯盟」(Solar Energy Manufacturers for America Coalition)執行長卡爾(Mike Carr)表示，此舉「錯失機會，無法在國內打造出太陽能製造業供應鏈」，「事實很簡單，今天的宣布有可能讓關鍵領域，如太陽能矽晶圓、太陽能錠塊、多晶矽生產，其原本計畫的投資規模縮小。中國目前生產的太陽能矽晶圓占全球97%，讓他們對多晶矽及電池的生產，有可觀的控制力」，聯盟擔憂新出的方針反而鞏固中方對太陽能供應鏈這些關鍵部分的宰制。

拜登 供應鏈 投資

上一則

拜登痛批白人至上主義 是美國最危險的恐怖威脅

下一則

G7財長會閉幕：全力抗通膨 供應鏈多樣化

延伸閱讀

42卷命令結束 創紀錄移民潮續湧邊境：我們只想要安全

42卷命令結束 創紀錄移民潮續湧邊境：我們只想要安全
社論／拜登邊界移民新規的完美風暴

社論／拜登邊界移民新規的完美風暴
國安部長：移民新規是為了鼓勵大家用合法途徑入境

國安部長：移民新規是為了鼓勵大家用合法途徑入境
須先線上申請庇護 無證客命運不一 誰能入境美國？

須先線上申請庇護 無證客命運不一 誰能入境美國？

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

2023-05-07 22:25

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作