業者：拜登太陽能新法優惠太少 不足以吸引廠商回美 反助中國宰制

美國組裝的太陽能板，大都來自中國。圖為工作人員正在洛杉磯組裝太陽能板。(Getty Images)

美國太陽能業者說，拜登 政府12日出枱的法規本想決定哪些公司及廠商，可以由新的太陽能業稅賦優惠而獲利，但業者批評說，這些政策方針不足以把廠商由中國吸引回美，只會「鞏固中國對太陽能業的支配」。

紐約時報報導，這批法規源自拜登的全面潔淨能源法案，提供稅負優惠等誘因，試圖刺激更多太陽能工廠在美建廠，減少美國對中國潔淨能源商品的依賴，而能減輕氣候變遷的衝擊。

財政部在新公布的方針中指出，再提供10%的免稅額，給在美組裝太陽能源板的廠商，哪怕他們只是由外國進口矽晶圓，來組裝太陽能源板。依拜登的新氣候立法，太陽能及風能場可以為他們設施的成本，申請30%的抵稅額。

政府高層11日表示，試著採取更平衡的手法，傾向於強迫供應鏈 返回美國。但中國對全球太陽能產業有支配力，造出對拜登政府很棘手的算式，既想提升美國生產太陽能產品，但同時又確保要供應充裕低價的太陽能源板，以減少碳排放。

官員們表示，等到美國供應鏈變強時，拜登政府應有餘裕再改變法規。財長葉倫表示，依降通膨法規定的國產品紅利，可提升美國製造業，鋼鐵也在其中，因此美國勞工及公司得繼續受惠於拜登的投資 美國施政；這些稅務優惠可以增加投資，確保潔淨能源經濟成長時，全國人民都能分享到。

但批評方指出，新法規力道不足，無法提供誘因給各公司把太陽能供應鏈移出中國。

「太陽能源業者力挺美國聯盟」(Solar Energy Manufacturers for America Coalition)執行長卡爾(Mike Carr)表示，此舉「錯失機會，無法在國內打造出太陽能製造業供應鏈」，「事實很簡單，今天的宣布有可能讓關鍵領域，如太陽能矽晶圓、太陽能錠塊、多晶矽生產，其原本計畫的投資規模縮小。中國目前生產的太陽能矽晶圓占全球97%，讓他們對多晶矽及電池的生產，有可觀的控制力」，聯盟擔憂新出的方針反而鞏固中方對太陽能供應鏈這些關鍵部分的宰制。