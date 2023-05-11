拜登政府想「假釋」無證客 國安部官員憂無法掌握行蹤

聯邦強制無證客遣返令11日到期，偷渡大潮來到，邊界官員如臨大敵。圖為德州邊城艾爾帕索市的邊防官員10日即將逮捕剛游過格蘭德河上岸的女無證客。(Getty Images)

知情人士表示，11日防疫遣返令將屆，拜登政府刻在繕擬備忘錄，打算指示海關與邊境保護局(CBP )，把穿越南方邊界進入美國但遭逮捕的無證客 在美國釋放，以紓緩積案及法官審訊壓力；一旦這些無證客被釋放，由於還沒排定移民 法庭出庭日期，將再也無法追蹤其去向。

國家廣播公司新聞網(NBC News)10日報導，依先前的「代替拘留方案」(Alternatives to Detention)的做法，被逮捕的無證客需先登記後才獲釋；方案要求他們用行動電話App每日打卡報到，直到取得庭訊日期。

新計畫則以「假釋」釋放那批被捕移民，通知他們要向CBP報到，但沒再登記。

國土安全部官員原先估計，防疫遣返令11日晚屆期前，每日逮捕量將達1萬件，但9日單日逮捕超越1萬1000件出乎預料外還創下紀錄。

要求匿名的國安部官員表示，還沒來到起跑線，部內已經解體了。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，受新政策影響的移民，僅占「我們碰到的人之一小部分」；事實上絕大多數移民，都收容在邊界巡邏設施及拘留機構裡。

邊境巡邏隊隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示，估計還有6萬到6萬5000名移民刻在墨西哥境內，等著進入美國；他認為還沒準備就緒，可以追蹤到每個獲假釋進入美國的移民。

國土安全部發言人表示，不管共和黨還是民主黨主政，過去都這麼做過，以保護邊界巡警及移民的安全，以防出現險峻的過度擁擠；一些移民已通過嚴格的國家安全及公共安全篩檢，CBP得考慮釋放，以便繼續處理移民。

發言人指出，這麼做包括處理移民而假釋，以減少他們耗在拘留的時間；每則假釋都依個案為考量基礎，獲假釋的人按要求，必須向移民及海關執法局(ICE)報到，接受待遣送程序，才能在移民法庭出庭；官方如果認為合適，可將個別人等納入代替拘留方案，確保他們守法。有目標地動用假釋，可以讓邊界巡警更妥貼地集中資源，處理並驅逐沒有合法基礎還留在美國境內的人。