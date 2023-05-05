研究：全美近190家地區性銀行 可能倒閉

在接連發生中型銀行倒閉之後，地區性銀行股價近日也連續暴跌，擔心成為下一波的金融危機。圖為在加州的西太平洋銀行。（路透）

3月初矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)及Signature Bank倒閉後，一項研究美國銀行體系脆弱程度的報告發現，即使只有半數的未擔保儲戶決定提領存款，就有逾186間銀行面臨倒閉的風險。

未擔保存款(uninsured deposit)意指客戶存款超過聯邦存保公司(FDIC)的25萬元存款保險上限。

今日美國報報導，區域性銀行倒閉是由於聯準會(Federal Reserve)為對抗通膨的強力升息，削弱銀行資產的價值，如政府債券 、不動產抵押貸款證券。

大多數債券支付的固定利率 在利率下降時變得有吸引力，推高需求與債券價格；另一方面，如果利率上升，投資人就不再偏好債券支付的較低固定利率，因此壓低其價格。

許多銀行在新冠疫情期間增加持有的債券，當時存款充足，但貸款需求及收益虛弱，對許多銀行來說，這些未實現的損失將停留，但根據聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)的資訊，若銀行因流動性或其他原因必須出售債券，則可能面臨實際損失。

近期發表於社會科學研究網(Social Science Research Network)的一篇研究中，經濟學者指出：「近期銀行資產價值下滑極為顯著地增加美國銀行系統面對未擔保儲戶擠兌的脆弱性。」

當然，這種情況只有在政府無所作為的情況下發生，經濟學者在研究中表示：「因此，我們的計算表明在缺乏其他政府干預或資本重組的情況下，這些銀行確實擁有擠兌的風險。」

在矽谷銀行的案例中，該銀行大部份的資產以美國政府債券的形式持有，當利率開始上升時，其債券的市場價值開始下滑。

當利率上升時，債券支付的較低固定利率對於投資者不再具有吸引力。

這一時機恰逢許多銀行客戶面臨財政困難，大多數是科技新創公司，迫使他們提領存款。