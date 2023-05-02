亞太裔傳統月促提升領導力「是時候說出意見」

每年5月是「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，慶祝家族血統源於亞洲大陸以及美拉尼西亞(Melanesia)、密克羅尼西亞(Micronesia)、玻里尼西亞(Polynesia)等太平洋島嶼的美國民眾歷史傳統。

聯邦亞太裔委員會(Federal Asian Pacific American Council，FAPAC)為今年「亞太裔傳統月」挑選的主題為「透過機會完善領袖」(Advancing Leaders Through Opportunity)，延續2021年以來強調提升亞太裔領導力的主軸。

華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action)執行主任、「停止仇恨亞裔 與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)表示，這個月是說出意見的時候，分享自己的故事，消除外界對亞裔社區存有的迷思。

崔貞文接受全國公共電台(NPR)專訪時說：「我們的歷史當中有許多令人讚佩的故事，充分展現堅韌、毅力與決心，為我們的基本權利而奮戰。」她表示，「亞太裔傳統月」是慶祝亞裔民眾的歷史與文化，以及慶祝亞裔的各種不同特點，「我們社區已經以實際行動證明，我們不只會留在這裡，我們也是群體的一部分，是這個國家的一份子」。

「亞太裔傳統月」的起源來自前任國會助理李美荷(Jeanie Jew)。她將創意分享給共和黨籍紐約州聯邦眾議員 霍頓(Frank Horton)，霍頓1977年推動「亞太裔傳統周」(Pacific/Asian American Heritage Week)提案，隔年再接再厲推出相關法案並且獲得國會通過，法案於1978年10月獲得卡特總統簽署生效。

李美荷的曾祖父李明英(M.Y. Lee)1800年代離開中國，到美國建造橫貫鐵路，後來在加州 經商成功，但卻在反華暴動時期遇害身亡。