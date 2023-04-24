晶片大戰 美促南韓勿提供中國晶片 尹錫悅訪美 涉台言論 中嚴正交涉

韓國總統尹錫悅24日抵華府訪問，有報導指，美中晶片大戰中，美方要求韓國不要提供中國晶片。(Getty Images)

南韓 總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)訪美前夕，美國政府要求南韓不要協助中國開發晶片 或解決中方晶片短缺的問題；在同時，尹錫悅日前受訪提及，台灣問題不是單純的中國和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，超越地區層面的世界性問題；這番論述讓韓中關係惡化升溫，中國外交部已向南韓駐北京大使提出嚴正交涉。

韓國總統尹錫悅24日抵華府訪問。有報導指，美中晶片大戰中，美方要求韓國不要提供中國晶片。(美聯社)

美國與南韓結盟70周年之際，尹錫悅24日到29日訪問美國，成為2011年以來首位赴美進行國事訪問的南韓總統；尹錫悅訂26日與拜登總統舉行峰會並召開聯合記者會，27日在國會發表演說。

中國若制裁美光 美籲三星 等勿補中國缺口

「金融時報」23日引述消息人士說法報導，美國已請南韓政府呼籲動態隨機存取記憶體(DRAM)製造商「三星電子」(Samsung Electronics)和「海力士」(SK Hynix)，若中國政府制裁美國美光科技(Micron Technology)的記憶儲存用晶片，別試圖搶奪市占率，填補中國的市場缺口；三星及海力士是僅次於美光的全球主要DRAM製造大廠。

中共中央網路安全和資訊化委員會辦公3月表示，將對美光在中國銷售的產品進行網路安全審查。(路透)

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室上月宣布，啟動對美光的國安調查；美光表示會配合中國的調查，在中國的生產維持正常。

在此之前，美國對中國實施嚴格的出口管制，尤其是晶片生產技術，唯恐中方將此技術應用於軍事方面，美方已制裁中國許多大型晶片製造商，包括美光的對手「長江儲存」。

白宮不予評論「金融時報」的報導，但表示美韓政府將努力共同投資半導體產業，保障關鍵技術並強調經濟制裁。

美中晶片大戰，因美光晶片而正面對決，韓國必須選邊。

兩岸像朝鮮問題? 中方批兩者不具可比性

尹錫悅訪美之前受訪表示，台灣問題並非單純的中國和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，超越地區層面的世界性問題。

中方完全無法接受上述言論，中國外交部副部長孫衛東20日奉命就南韓領導人涉台問題的錯誤言論，向南韓駐北京大使鄭在浩(Jae Ho Chung)提出嚴正交涉。

孫衛東表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。台海局勢緊張的根本原因是「島內」台獨分子在境外勢力支持和縱容下搞分裂活動。他說：「朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家。朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性。」

另據「朝鮮日報」報導，南韓外交部第一次官(副部長)張虎鎮20日為此召見中國駐韓大使邢海明，就中方言論提出強烈抗議。張虎鎮說：「韓國首腦談及反對依靠力量改變現狀這一國際社會普遍原則，中國外交部發言人卻對此發表不堪入耳的言論。」