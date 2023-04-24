晶片大戰 美促南韓勿提供中國晶片 尹錫悅訪美 涉台言論 中嚴正交涉
南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)訪美前夕，美國政府要求南韓不要協助中國開發晶片或解決中方晶片短缺的問題；在同時，尹錫悅日前受訪提及，台灣問題不是單純的中國和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，超越地區層面的世界性問題；這番論述讓韓中關係惡化升溫，中國外交部已向南韓駐北京大使提出嚴正交涉。
美國與南韓結盟70周年之際，尹錫悅24日到29日訪問美國，成為2011年以來首位赴美進行國事訪問的南韓總統；尹錫悅訂26日與拜登總統舉行峰會並召開聯合記者會，27日在國會發表演說。
中國若制裁美光 美籲三星等勿補中國缺口
「金融時報」23日引述消息人士說法報導，美國已請南韓政府呼籲動態隨機存取記憶體(DRAM)製造商「三星電子」(Samsung Electronics)和「海力士」(SK Hynix)，若中國政府制裁美國美光科技(Micron Technology)的記憶儲存用晶片，別試圖搶奪市占率，填補中國的市場缺口；三星及海力士是僅次於美光的全球主要DRAM製造大廠。
中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室上月宣布，啟動對美光的國安調查；美光表示會配合中國的調查，在中國的生產維持正常。
在此之前，美國對中國實施嚴格的出口管制，尤其是晶片生產技術，唯恐中方將此技術應用於軍事方面，美方已制裁中國許多大型晶片製造商，包括美光的對手「長江儲存」。
白宮不予評論「金融時報」的報導，但表示美韓政府將努力共同投資半導體產業，保障關鍵技術並強調經濟制裁。
美中晶片大戰，因美光晶片而正面對決，韓國必須選邊。
兩岸像朝鮮問題? 中方批兩者不具可比性
尹錫悅訪美之前受訪表示，台灣問題並非單純的中國和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，超越地區層面的世界性問題。
中方完全無法接受上述言論，中國外交部副部長孫衛東20日奉命就南韓領導人涉台問題的錯誤言論，向南韓駐北京大使鄭在浩(Jae Ho Chung)提出嚴正交涉。
孫衛東表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。台海局勢緊張的根本原因是「島內」台獨分子在境外勢力支持和縱容下搞分裂活動。他說：「朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家。朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性。」
另據「朝鮮日報」報導，南韓外交部第一次官(副部長)張虎鎮20日為此召見中國駐韓大使邢海明，就中方言論提出強烈抗議。張虎鎮說：「韓國首腦談及反對依靠力量改變現狀這一國際社會普遍原則，中國外交部發言人卻對此發表不堪入耳的言論。」
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