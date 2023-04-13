3月蛋價下降11% 跌幅36年最大 估計還會降

根據聯邦勞工局統計，全美蛋價持續下降，3月蛋價下降11%，跌幅近40年來最大。圖為在加州超市的蛋架。(Getty Images)

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)12日公布統計報告指出，繼今年2月蛋價下降7%之後，3月繼續下降11%，冬季期間蛋價紀錄創新高的壓力終於得以緩解。彭博新聞指出，今年3月蛋價走低，創下36年來單月最大跌幅，對消費者來說是好消息，特別是必須挑選便宜又兼顧營養價值食材選擇的勞工家庭。

雞蛋 供應商Eggs Unlimited全球貿易策略專家莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)指出，蛋價走低主要因素是雞蛋生產逐漸回歸正常，消費者需求量則減少。

根據聯邦統計，今年2月間消費者購買一打A級(Grade A)雞蛋，平均要花4.21元，相較之下，2022年2月卻只要2元左右。

今年1月間，一打A級雞蛋平均價格要4.82元，較2022年1月貴了70.1%。3月蛋價則比2022年3月貴了36%。

2022年，美國發生史上災情最嚴重的禽流感 ，導致大約5800萬隻蛋雞死亡；雞蛋供應量驟減，導致零售商進貨成本提高，消費者買蛋必須花更多錢。莫斯科朱里說，從2022年12月以來，商業蛋場並未再有禽流感案例出現，雞蛋供應量已經回升。

消費者可能會看到超市價格繼續下降，莫斯科朱里指出，過去幾周批發蛋價已經「崩盤」(crashed)。他說：「我們現在看到的某些蛋價，是至少52周以來最便宜的。」

美國規模最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods由於將價格提高一倍，導致獲利成長700%。與其他雞蛋供應商不同的是，Cal-Maine Foods並沒有禽流感案例傳出。某些民主黨籍國會議員則要求對Cal-Maine Foods等大型蛋商展開哄抬物價調查。

勞工統計局公布報告指出，六項主要食品雜貨類別指數 當中，有三項在今年2月到3月間價格降低。肉類、家禽肉、魚類及雞蛋指數下降約1.4%；水果及蔬菜指數降低1.3%，乳製品指數也減少0.1%。這是從2020年9月以來，食品雜貨價格第一次下降。不過，非酒精飲品、穀類、烘焙產品指數則升高。

然而，素有「超市大亨」封號的億萬富豪卡齊瑪提迪斯(John Catsimatidis)12日在福斯新網(Fox News)節目中警告說，美國民眾要有心理準備，包括汽油、食物在內等價格會繼續上漲。