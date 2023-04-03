提「主權範圍」 馬英九：台灣、大陸都是中華民國

中華民國前總統馬英九2日在與湖南大學學生交流中，強調台灣大陸都是中華民國國土。(中央社)

正在大陸訪問的中華民國 前總統馬英九 2日率領大九學堂的學生赴湖南大學交流，馬英九致詞公開提及，「我們國家」修改了憲法(指修憲歷程)，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

台灣黨政人士過去在大陸提及中華民國，大多從歷史出發，馬英九2日依據中華民國憲政體制(憲法及其增修條文)，強調中華民國「主權範圍」包含台灣和中國大陸，引起廣泛關注。

親近馬英九的人士指出，馬英九2日的談話重點在於兩岸互不否認，都是屬於一個中國，這樣就沒有兩國論與一中一台的疑慮。

馬英九一行2日上午在湖南大學的國家超級計算長沙中心會議室與湖南大學的學生交流。台灣參與學生28人，湖南大學學生則有32人。

馬英九致詞時指出，「我們國家」修改了憲法；「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。在「兩岸人民關係條例」第二條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外「我們的領土」。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於「一個中國」，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九也提到大陸1982年憲法，指大陸憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，他認為這是事實，很清楚。

馬英九向在場的兩岸學生重提法國知名小說「最後一課」，法國跟德國 原來是百年世仇，二戰之後，德法簽定合作條約，雙方不但交換學生，學生交換之後還住在對方家庭裡，用這種方式來增進關係。後來雙方合作，成為歐盟主要力量。

馬英九說，法國跟德國既不同文也不同種，這麼困難的事都能做得到，「我們(兩岸)不但同文同種，而且雙方都堅持『一個中國』的立場，這一點非常重要」；儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度與政策，但是希望大家能努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。