我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

川普封口費案 眾院共和黨人槓上曼哈頓檢方

編譯潘勛／綜合20日電
共和黨眾院司法委員會主席喬登，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案的調查資料。(美聯社)
共和黨眾院司法委員會主席喬登，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案的調查資料。(美聯社)

眾院共和黨人20日採取攻勢，由三位委員會主席聯名致函曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，索取他調查前總統川普涉嫌付13萬元封口費給艷星一案的資料，形同開始調查白艾榮；川普則在社媒上指控白艾榮「介入總統大選」，聽信他的前律師柯恩(Michael Cohen)證詞而提出指控，根本「犯法」。

路透20日報導，這三位眾院委員會主席是司法委員會的喬登(Jim Jordan)、監督問責委員會的柯默(James Comer)、行政委員會的史泰爾(Bryan Steil)。三人要白艾榮把通訊、檔案及證詞交出來；信件中表示，「據說你準備犯下史無前例的濫用檢察官威信案，起訴一位美國前總統」、「起訴源自你辦公室多年來找尋基礎（若是有），憑以提出罪名」。

眾院議長麥卡錫也表示，他將指揮眾院各委員會，看看白艾榮辦案時有沒用到聯邦經費。

有線電視新聞網(CNN)報導，麥卡錫為三委員會主席的發函做辯護，畢竟白艾榮的偵辦未有定論，也未對川普提出任何罪名；麥卡錫表示，共和黨人只是「提問」而已。

CNN追問麥卡錫，共和黨算不算在刑事偵辦期間插手干預。麥卡錫表示，「讓他們問吧，能取得更多資訊。提問沒什麼不對。」

民主黨批評共和黨的動作，指曼哈頓地方檢察官起訴嫌犯，不在國會管轄範圍。司法委員會民主黨首席成員納德勒(Jerry Nadler)發推文指出，共和黨人「綁成一塊兒來保衛」川普，卻要全民、執法單位及司法系統付出代價。

國會山莊報報導，川普則在自己的Truth Social社媒平台譴責白艾榮「介入總統大選」，因為他已宣布角逐2024年總統選舉。而檢方調查的案件，是據說川普在2016年競選總統舉時，付封口費給成人片女星風暴女丹尼爾斯(Stormy Daniels)。

川普另稱，白艾榮用他前律師柯恩 「不具公信力的證詞」辦案，根本「犯法」、「不具公信地起訴、迫害、控告前總統」。

川普另呼籲要為他可能21日被捕進行抗議，譴責拜登總統安插人手到曼哈頓地檢，民選檢察官的白艾榮「聽命於華府」。白艾榮周末對屬下表示，曼哈頓地檢不會容忍恫嚇或威脅傷害紐約法治之舉。

共和黨眾院監督問責委員會主席柯默，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費...
共和黨眾院監督問責委員會主席柯默，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案的調查資料。(Getty Images)
共和黨眾院行政委員會主席史泰爾，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案...
共和黨眾院行政委員會主席史泰爾，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案的調查資料。(Getty Images)

白艾榮 川普 麥卡錫

上一則

聯合國警告：化石燃料不減 暖化只會更嚴重

下一則

訪中祭祖見高官？馬英九「客隨主便」

延伸閱讀

德桑提斯批白艾榮：忽視紐約治安犯罪、選擇性辦案

德桑提斯批白艾榮：忽視紐約治安犯罪、選擇性辦案
克里斯洛克：逮捕川普只會讓他更受歡迎

克里斯洛克：逮捕川普只會讓他更受歡迎
起訴川普？潘斯、蘇努努都批「政治馬戲」

起訴川普？潘斯、蘇努努都批「政治馬戲」
封口費案對嗆 川普：獵巫 地檢：不容忍威嚇

封口費案對嗆 川普：獵巫 地檢：不容忍威嚇

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領