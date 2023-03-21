川普封口費案 眾院共和黨人槓上曼哈頓檢方

共和黨眾院司法委員會主席喬登，致函曼哈頓地方檢察官白艾榮，要求提供川普封口費案的調查資料。(美聯社)

眾院共和黨人20日採取攻勢，由三位委員會主席聯名致函曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)，索取他調查前總統川普 涉嫌付13萬元封口費給艷星一案的資料，形同開始調查白艾榮；川普則在社媒上指控白艾榮「介入總統大選」，聽信他的前律師柯恩(Michael Cohen)證詞而提出指控，根本「犯法」。

路透20日報導，這三位眾院委員會主席是司法委員會的喬登(Jim Jordan)、監督問責委員會的柯默(James Comer)、行政委員會的史泰爾(Bryan Steil)。三人要白艾榮把通訊、檔案及證詞交出來；信件中表示，「據說你準備犯下史無前例的濫用檢察官威信案，起訴一位美國前總統」、「起訴源自你辦公室多年來找尋基礎（若是有），憑以提出罪名」。

眾院議長麥卡錫 也表示，他將指揮眾院各委員會，看看白艾榮辦案時有沒用到聯邦經費。

有線電視新聞網(CNN)報導，麥卡錫為三委員會主席的發函做辯護，畢竟白艾榮的偵辦未有定論，也未對川普提出任何罪名；麥卡錫表示，共和黨人只是「提問」而已。

CNN追問麥卡錫，共和黨算不算在刑事偵辦期間插手干預。麥卡錫表示，「讓他們問吧，能取得更多資訊。提問沒什麼不對。」

民主黨批評共和黨的動作，指曼哈頓地方檢察官起訴嫌犯，不在國會管轄範圍。司法委員會民主黨首席成員納德勒(Jerry Nadler)發推文指出，共和黨人「綁成一塊兒來保衛」川普，卻要全民、執法單位及司法系統付出代價。

國會山莊報報導，川普則在自己的Truth Social社媒平台譴責白艾榮「介入總統大選」，因為他已宣布角逐2024年總統選舉。而檢方調查的案件，是據說川普在2016年競選總統舉時，付封口費給成人片女星風暴女丹尼爾斯(Stormy Daniels)。

川普另稱，白艾榮用他前律師柯恩 「不具公信力的證詞」辦案，根本「犯法」、「不具公信地起訴、迫害、控告前總統」。