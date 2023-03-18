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聯手國會議員 矽谷業界舉行晚宴反抖音

記者胡玉立／綜合報導
共和黨聯邦參議員魯比歐(右)、民主黨聯邦參議員華納(左)都已針對抖音和外國技術提出法案。(Getty Images)
共和黨聯邦參議員魯比歐(右)、民主黨聯邦參議員華納(左)都已針對抖音和外國技術提出法案。(Getty Images)

美國反對抖音(TikTok)的聲浪正在增強。包括矽谷創投天王提爾(Peter Thiel)在內的矽谷高層主管和國會議員正悄悄動員，攜手反對中國涉入美國科技業，在抖音國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日赴國會作證前夕，將先舉行一場200人晚宴，討論對中國、國家安全、美中科技業競爭日益激烈等憂慮。

此一橫跨東西兩岸與兩黨的對中鷹派聯盟，自稱「國會山莊與矽谷論壇」(Hill & Valley Forum)；帶頭創建者是前谷歌政策顧問赫爾伯格(Jacob Helberg)，他還身兼國會研究諮詢小組美中經濟安全審查委員會新成員、智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)高級研究員、史丹福大學地緣政治技術中心高級顧問。他工作要務之一，是定期與國會議員會面，敦促他們封禁抖音。

華爾街日報報導，晚宴費用是由137 Ventures及Founders Fund兩家創投公司及赫爾伯格支付。看過與會名單的人士說，晚宴演講者包括Founders Fund負責人提爾、印度裔企業家科斯拉(Vinod Khosla)等人。

赫爾伯格表示，「幾乎所有出席者都有一共同基本信念：中國是美國民主面臨的最大地緣政治威脅之一」，抖音是「中國針對美國的最強大間諜活動」，「我們要讓國會為聽證會做好準備」。

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)、民主黨聯邦參議員華納(Mark Warner，維吉尼亞州)、共和黨聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul，德州)和加拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)已對抖音或外國技術提出法案，據稱他們都計畫出席晚宴。

與此同時，許多科技公司表示，中國公司可以輕易接觸美國消費者，美國公司在中國卻無法享受同等待遇，這種不對等關係，讓他們感到沮喪。大多數美國大型科技服務包括谷歌、臉書(Facebook)、Instagram和推特(Twitter)等，在中國都無法使用，除非使用隱藏IP位置工具。中國則表示，正在為外國公司採取措施改善現狀。

抖音 矽谷 共和黨

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