我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

川普準備打初選漫長戰 5部曲緊咬德桑提斯

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左)已擬定策略，準備與共和黨內的強勁競爭對手、佛州州長德桑提斯(右)打一場漫長初選戰。(美聯社)
前總統川普(左)已擬定策略，準備與共和黨內的強勁競爭對手、佛州州長德桑提斯(右)打一場漫長初選戰。(美聯社)

紐約時報報導，前總統川普和他的競選團隊已開始適應2024年總統初選的新現實，亦即川普或許是共和黨總統提名的領先者，但不再是黨內唯一的領袖；川普陣營並已積極準備，以因應初選面臨拉鋸戰的可能性。

接近川普人士透露，川普自認為共和黨2024年總統初選可能對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的攻擊策略已奏效，德桑提斯支持群眾流失，自信心大受影響；未來幾周，川普將加碼出重手，緊咬德桑提斯發動猛攻。

消息人士說，川普認為，共和黨2024年總統初選既漫長又殘酷的競選過程，眾多參選者淘汰到最後，將只剩下他與德桑提斯。

一名重量級知情人士分析，川普希望把德桑提斯嚇到知難而退，如果德桑提斯執意參加初選，則至少要受到重挫。

川普打算以「德假正經」(Ron DeSanctimonious)綽號為德桑提斯扣帽子，五部曲攻擊策略包括：

一、德桑提斯以前曾支持修改社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)，包括擔任聯邦眾議員期間為調高參加紅藍卡年齡提高投下贊成票。

二、德桑提斯靠川普提拔而在2018年當選佛州州長，後來卻對川普不忠。川普將痛批德桑提斯沒有群眾魅力。

三、川普將把德桑提斯定調為拚命討好前任共和黨籍眾院議長萊恩(Paul Ryan)的馬屁精。川普本周在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)批評萊恩是個失敗者(loser)，「連參選補狗人都選不上」。川普還說，福斯集團(Fox Corp)應將萊恩從董事會開除，或者萊恩應該自行請辭。

四、德桑提斯的疫情因應將是川普批評重點。川普將檢討德桑提斯在疫情發生初期過於小心。2020年3月，德桑提斯曾下令幾處海灘及商家暫停開放。

五、川普將攻擊德桑提斯對於俄烏戰爭顯得優柔寡斷，川普也將強調「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營主張應該切斷對烏援助。

一名川普親信說，德桑提斯在「前川普時期」與「後川普時期」判若兩人，「德桑提斯過去屬於雷根路線派的共和黨員，因為那是他的出身背景，他現在則變得較像鷹派，設法迎合黨內走民粹主義路線的國家主義者」。

川普 德桑提斯 共和黨

上一則

國會暴亂案 川普祭行政特權阻潘斯作證

下一則

經濟學人：14國亞洲供應鏈 數年內取代中國

延伸閱讀

共和黨保守派年會 龐培歐、海理暗諷川普不接地氣

共和黨保守派年會 龐培歐、海理暗諷川普不接地氣
2度避答後定調 司法部：國會暴動案 川普無豁免權

2度避答後定調 司法部：國會暴動案 川普無豁免權
2度避答後司法部定調：國會暴動案 川普無豁免權

2度避答後司法部定調：國會暴動案 川普無豁免權
最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後

最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後

熱門新聞

睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
拜登1日正式提名蘇維思(右)出任勞工部長。(歐新社)

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

2023-03-01 13:26
高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（美聯社）

西方戰車尚未發威 但3種武器已改變俄烏戰爭走勢

2023-02-26 13:08

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市