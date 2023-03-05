川普準備打初選漫長戰 5部曲緊咬德桑提斯

前總統川普(左)已擬定策略，準備與共和黨內的強勁競爭對手、佛州州長德桑提斯(右)打一場漫長初選戰。(美聯社)

紐約時報報導，前總統川普 和他的競選團隊已開始適應2024年總統初選的新現實，亦即川普或許是共和黨 總統提名的領先者，但不再是黨內唯一的領袖；川普陣營並已積極準備，以因應初選面臨拉鋸戰的可能性。

接近川普人士透露，川普自認為共和黨2024年總統初選可能對手、佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的攻擊策略已奏效，德桑提斯支持群眾流失，自信心大受影響；未來幾周，川普將加碼出重手，緊咬德桑提斯發動猛攻。

消息人士說，川普認為，共和黨2024年總統初選既漫長又殘酷的競選過程，眾多參選者淘汰到最後，將只剩下他與德桑提斯。

一名重量級知情人士分析，川普希望把德桑提斯嚇到知難而退，如果德桑提斯執意參加初選，則至少要受到重挫。

川普打算以「德假正經」(Ron DeSanctimonious)綽號為德桑提斯扣帽子，五部曲攻擊策略包括：

一、德桑提斯以前曾支持修改社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)，包括擔任聯邦眾議員期間為調高參加紅藍卡年齡提高投下贊成票。

二、德桑提斯靠川普提拔而在2018年當選佛州州長，後來卻對川普不忠。川普將痛批德桑提斯沒有群眾魅力。

三、川普將把德桑提斯定調為拚命討好前任共和黨籍眾院議長萊恩(Paul Ryan)的馬屁精。川普本周在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)批評萊恩是個失敗者(loser)，「連參選補狗人都選不上」。川普還說，福斯集團(Fox Corp)應將萊恩從董事會開除，或者萊恩應該自行請辭。

四、德桑提斯的疫情因應將是川普批評重點。川普將檢討德桑提斯在疫情發生初期過於小心。2020年3月，德桑提斯曾下令幾處海灘及商家暫停開放。

五、川普將攻擊德桑提斯對於俄烏戰爭顯得優柔寡斷，川普也將強調「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營主張應該切斷對烏援助。

一名川普親信說，德桑提斯在「前川普時期」與「後川普時期」判若兩人，「德桑提斯過去屬於雷根路線派的共和黨員，因為那是他的出身背景，他現在則變得較像鷹派，設法迎合黨內走民粹主義路線的國家主義者」。