兩會聚焦重振經濟 企業家提發展電池儲能、護企業創新

中國開始展開政協人大兩會會期，北京公安加強市區戒備。（美聯社）

中國「全國兩會 」在北京 登場，全國政協14屆一次會議與14屆全國人大一次會議開幕，在取消新冠「清零」政策之後，中國經濟會如何重振？以中國全國人大代表或政協委員的身分參政議政的企業家，紛紛就各行業發展建言。

寧德時代董事長曾毓群。（取材自百家號）

寧德時代董事長曾毓群建議，以「核電級安全」標準加快推進電池儲能高質量發展。格力電器董事長兼總裁董明珠指出，保護企業創新，吸引人才不只靠高薪，還要靠企業文化氛圍。

上海證券報報導，曾毓群指出，近年來電池儲能產業快速增長，產品良莠不齊，對大容量電池儲能系統併網運行帶來挑戰。因此建議參照核電級安全，建立以失效機率為依據的電池儲能系統安全分級評估體系，並將該體系納入重大項目招標條件，引導電池儲能邁向以「核電級安全」為標竿的高質量發展。

此外，要加強電池儲能數據的統計發布和共享。曾毓群建議，國家儲能平台數據分級分類要面向電池企業有序開放，以便電池企業支持平台建立更為準確的儲能電站安全預警模型，為儲能電池產品的不斷優化提供數據的支持。

格力電器董事長董明珠。(中新社)

新華社報導，除了提高個稅起徵點，保護企業自主創新外，董明珠還建議，大部分企業都是以高薪思維吸引人才，但企業文化氛圍很重要，企業更要培養的是達成共識的人，所以格力電器一直主張，不問文憑只憑能力。

董明珠舉例，有研究生到格力電器後到一線生產線工作，一做就是八年，從一個三個人團隊，到現在有80多人，實現公司自動化提升，公司也關注到他，逐步把他放到重要職位。

財聯社報導，通威集團董事局主席劉漢元建議，在工業領域優先保障矽能源生產企業用電需求。並支持矽能源產業發展，原料及產業鏈各環節生產能耗不納入能耗總量考核。

中國稅務報報導，去年中國實施的一系列稅費支持政策，對穩定市場預期、提振市場信心、穩定就業 等起到重要作用，給企業注入了政策「強心劑」。小米集團董事長雷軍指出，作為科技型企業的代表，受到莫大的鼓舞，稅收支持讓公司更有底氣將資金持續地投入到研發中去。