我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

兩會聚焦重振經濟 企業家提發展電池儲能、護企業創新

記者林宸誼／綜合報導
中國開始展開政協人大兩會會期，北京公安加強市區戒備。（美聯社）
中國開始展開政協人大兩會會期，北京公安加強市區戒備。（美聯社）

中國「全國兩會」在北京登場，全國政協14屆一次會議與14屆全國人大一次會議開幕，在取消新冠「清零」政策之後，中國經濟會如何重振？以中國全國人大代表或政協委員的身分參政議政的企業家，紛紛就各行業發展建言。

寧德時代董事長曾毓群。（取材自百家號）
寧德時代董事長曾毓群。（取材自百家號）

寧德時代董事長曾毓群建議，以「核電級安全」標準加快推進電池儲能高質量發展。格力電器董事長兼總裁董明珠指出，保護企業創新，吸引人才不只靠高薪，還要靠企業文化氛圍。

上海證券報報導，曾毓群指出，近年來電池儲能產業快速增長，產品良莠不齊，對大容量電池儲能系統併網運行帶來挑戰。因此建議參照核電級安全，建立以失效機率為依據的電池儲能系統安全分級評估體系，並將該體系納入重大項目招標條件，引導電池儲能邁向以「核電級安全」為標竿的高質量發展。

此外，要加強電池儲能數據的統計發布和共享。曾毓群建議，國家儲能平台數據分級分類要面向電池企業有序開放，以便電池企業支持平台建立更為準確的儲能電站安全預警模型，為儲能電池產品的不斷優化提供數據的支持。

格力電器董事長董明珠。(中新社)
格力電器董事長董明珠。(中新社)

新華社報導，除了提高個稅起徵點，保護企業自主創新外，董明珠還建議，大部分企業都是以高薪思維吸引人才，但企業文化氛圍很重要，企業更要培養的是達成共識的人，所以格力電器一直主張，不問文憑只憑能力。

董明珠舉例，有研究生到格力電器後到一線生產線工作，一做就是八年，從一個三個人團隊，到現在有80多人，實現公司自動化提升，公司也關注到他，逐步把他放到重要職位。

財聯社報導，通威集團董事局主席劉漢元建議，在工業領域優先保障矽能源生產企業用電需求。並支持矽能源產業發展，原料及產業鏈各環節生產能耗不納入能耗總量考核。

中國稅務報報導，去年中國實施的一系列稅費支持政策，對穩定市場預期、提振市場信心、穩定就業等起到重要作用，給企業注入了政策「強心劑」。小米集團董事長雷軍指出，作為科技型企業的代表，受到莫大的鼓舞，稅收支持讓公司更有底氣將資金持續地投入到研發中去。

中國人大政協在北京開幕，將確定新一屆的政府領導人。圖為西藏喇嘛和代表團成員。（美...
中國人大政協在北京開幕，將確定新一屆的政府領導人。圖為西藏喇嘛和代表團成員。（美聯社）

全國兩會 北京 就業

上一則

互聯網失寵 兩會名單沒馬化騰 半導體、AI企業家取代

下一則

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

延伸閱讀

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發
鋰電池頻釀災 紐約市議會通過5法案嚴管

鋰電池頻釀災 紐約市議會通過5法案嚴管
業者：重型電池易起火 忌改裝、圖便宜省事

業者：重型電池易起火 忌改裝、圖便宜省事
特斯拉為何讓投資人失望？新車款只是白布遮掩的示意圖

特斯拉為何讓投資人失望？新車款只是白布遮掩的示意圖

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠