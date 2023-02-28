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兩黨參議員籲：飛越俄領空班機 禁止在美起降

國際組／綜合報導

參院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲與共和黨籍重量級議員里契呼籲，拜登政府應禁止飛越俄羅斯領空的中國和其他國家航空公司在美國機場起降。

路透報導，梅南德茲和里契在一封信中敦促拜登政府，確保沒有任何飛越俄國領空的商業航空公司飛機抵達美國境內機場，或從美國機場起飛，他們也建議政府「公開強力勸導美國公民和永久居民不要搭乘飛越俄羅斯領土的班機」。

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，美國因此於3月禁止俄飛機飛越美領空，俄國隨後禁止美國和多國的航空公司飛越俄領空。

梅南德茲和里契在寫給國務卿布林肯和運輸部長布塔朱吉的信中說：「當前情勢的另一衍生現象，就是比起其他願與俄羅斯往來國家的航空公司，美國的航空公司已陷入競爭劣勢。」

以美國飛往東亞航線為例，目前美國的航空公司從美國中轉南韓仁川飛往上海；中國的航空公司則可經過俄羅斯領空直飛美國。

國務院不予置評。中國駐華府大使館也尚未回應。

美國航空協會稱許這封信「強調了業界長期關切的飛越俄國領空一事，這讓美國的客運及貨運航空公司直接陷入競爭劣勢」。美國航空協會成員包括美國航空、聯合航空、達美航空等業者。

美國航空協會響應梅南德茲和里契的主張，「呼籲政府採取緊急行動，確保飛越俄羅斯的外國航空公司不得於美國機場起飛、降落或中轉」。梅南德茲和里契也希望拜登政府禁止美國公務人員搭乘會航經俄羅斯領空的班機出差。

俄羅斯 機場 拜登

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