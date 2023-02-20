禽流感疫情進入第2年 重挫政府、業者、消費者

禽流感疫情進入第二年還沒有結束跡象，家禽農場業界也無能為力，造成雞蛋與雞肉等一直漲價。(美聯社)

持續一年的禽流感 已撲殺了超過5800萬隻家禽，不但讓政府損失大約6.61億元，也增加了消費者的負擔，家禽農場業的損失更超過10億元。

可是禽流感的壞消息仍未遏止，疫情進入第二年還沒有結束跡象，家禽農場業界除了繼續採取現時的防止病毒傳播措施外，幾乎無能為力。

全國火雞聯合會(National Turkey Federation)發言人表示，在歷來最嚴重的高致病性禽流感打擊下，過去一年對火雞業是毀滅性的。

目前僅有夏威夷、路易斯安納及西維州未有禽流感報告，其餘47個州的300多個商業家禽農場共撲殺超過5840萬隻家禽，因為只要檢測 到病毒，就必須將整個農場的家禽殺死，數量有時可能達到數百萬隻；全美最大的雞蛋 生產州份愛荷華，撲殺的雞隻接近1600萬隻，是各州之冠，結果也影響了雞蛋的供應。

根據最新政府數據，1月雞蛋價格從一年前每打平均1.93元飆升至4.82元，價格狂飆情況，甚至引發要求調查是否存在價格欺詐。

1月時雞胸肉每磅4.32元，雖較一年前的3.73元有所上升，但相較去年秋季的4.75元大幅回落。1月火雞批發價，則從去年1月禽流感爆發前每磅1.29元，上漲到每磅1.72元。

為了遏止禽流感病毒的傳播，農場採取嚴厲的措施，工人進入前必須淋浴換衣服，進入農場的卡車要消毒，一些農場甚至升級了通風系統，安裝激光系統以阻止野鳥聚集。

可是關鍵問題在於，這種具有高度傳染性的病毒，很容易透過野鳥的糞便及鼻涕傳播，儘管業界盡了最大努力，但仍很難將病毒拒之門外。

美國上次最嚴重的禽流感爆發是在2015年，聯邦政府花了10億元處理受感染的家禽、清理穀倉及補償。但家禽業界沒法生產，出現額外的成本和損失，整個行業損失大約30億元。今次災情仍在持續，業界還未作出準確計算。