憂鬱症受遺傳、環境等引起 1天5症狀達2周被認定確診

法國一家新創公司研發一款AI機器人可以隨時監測使用者的情緒，預防憂鬱或焦慮等病症。（Getty Images)

賓州民主黨籍新科參議員費特曼坦承16日晚自行住院接受憂鬱症 治療，引發外界對憂鬱症的關注。聯邦疾病防治中心(CDC )表示，目前醫界尚未了解引發憂鬱症的確切原因，但「可能是受到遺傳、生物、環境和心理等因素共同引起」，還有經歷受虐、性侵等創傷、經濟問題以及痛失親人等生活驟變也容易引發憂鬱症。

CDC表示，心臟病發作或確診癌症以及慢性疼痛，也會導致憂鬱症，另外焦慮症也更容易罹患憂鬱症，還有嗑藥、酗酒也和憂鬱症息息相關。

同時憂鬱症也可能因為藥物副作用引起，包括服用治療高血壓 、胃酸過多、發炎和疼痛等類固醇、避孕藥等等，根據 2018年研究發現，全國有超過37%成年人服用過可能導致憂鬱的藥物。

全國心理衛生研究中心(National Institute on Mental Health)表示，臨床憂鬱症確診關鍵在於「一個人必須幾乎每天都出現五種憂鬱症狀，而且持續至少兩周。」症狀包括持續性悲傷、焦慮或空虛感以及絕望、悲觀、內疚、無價值或無助感等多種負面情緒。

美國中風協會(American Stroke Association.)表示，憂鬱症症狀還包括疲勞、精神不濟，對日常活動興趣缺缺、食慾不振、記憶力、注意力減退以及失眠、嗜睡，甚至出現自殺念頭，依照症狀程度可分為輕度、中度或重度。

至於治療憂鬱症有多種方法，包括服用抗憂鬱藥物、心理治療或者兩者兼具的療法，俄亥俄州立大學醫學院(Ohio State University College of Medicine)首席心理學家卡本特(Kristen Carpenter)表示：「通常需服藥四至八周才會見效，而且在找到最適合病患的藥物前，多半需要嘗試多種藥物。」

但如果一般療法對難治型憂鬱症患者無效，可改服其他藥物，例如含「K他命」的艾氯胺酮(esketamine)抗憂鬱鼻噴劑，是CDC批准用於治療重度憂鬱症的最新藥物，「關鍵在於接受治療，透過心理或藥物治療，絕大多數患者的憂鬱症狀都會獲得改善，」卡本特強調。