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星雲圓寂／晚年手抖近全盲 生命最後仍為佛法奔走

本報記者何定照
佛光山星雲法師(右)晚年難得現身，常讓信眾驚喜。(本報系資料照片)
佛光山星雲法師(右)晚年難得現身，常讓信眾驚喜。(本報系資料照片)

九旬的星雲法師，若脫下僧袍，其實和其他病痛老人無二異：他眼不能看，手會抖，還須坐輪椅。然而，這位幾近全盲的老和尚，直到生命的最後里程，都還奮力為佛法奔走，讓人根本忘了他根本看不見、走不動。如此為佛法貢獻一生的意志，正是星雲讓人感佩之處。

在星雲重病之前，佛光山及佛陀紀念館常上演這般景象：園區內，星雲法師或緩行或坐輪椅而來，民眾驚喜上前想跟星雲握手或拍照。星雲總也不拒絕，伸出溫暖厚實的手掌，和民眾滿滿一握。那力道、那熱度，總讓人暖到心底，忘了星雲看不見來者臉孔。

台灣佛教幾大宗師中，星雲法師可說最具近人的「人性」。儘管他如其他宗師般，身邊總圍繞眾多僧人，並以「大師」敬稱；但每當星雲面對群眾，他總親和微笑，讓人毫無面對來自雲端的「神性」壓力。

星雲法師（前中）在佛光山主題館寫下一筆字「慈眼」。(本報資料照片)
星雲法師（前中）在佛光山主題館寫下一筆字「慈眼」。(本報資料照片)

星雲畢生提倡人間佛教，並以最貼近分眾需求的方式引人入佛門。在宜蘭的年代，他掌握年輕人愛唱歌、交朋友的情懷，成立全台首支佛教歌詠隊；愛打籃球的他，想到天主教「歸主籃球隊」名揚天下，還成立多支佛教籃球隊、籃球場，「一場球賽能吸引兩、三萬觀眾，誰敢說其中沒有人對佛教因此另眼相看，或轉而信仰佛法？」

星雲能貼近人心需求，正是因他在保有佛性時，從未忘卻人性。在出世與入世間自在穿梭，這是星雲的獨特。

近年星雲因長年糖尿病，導致視力漸衰，手也常不聽使喚顫抖，更無力行走。許多冠蓋雲集的宴會中，常可見星雲抖著手，彷彿試探性地將食物送進口裡，卻不知是因手抖或看不清，必須嘗試多次。

82歲時，當他終與書報絕緣，卻又得為不知他眼盲的人士簽名，他開始練起書法。「因為我眼睛看不到，只能算好字與字之間的距離有多大，一沾墨就要一揮而就」，在困境中尋生機的一筆字就此生成。那行雲流水般的字裡行間，最動人的其實是，一位盲老和尚面對人生衰病，流露的坦然、韌性與自在。

星雲法師 雲端 糖尿病

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