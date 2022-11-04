兩黨太極端、不想選川普拜登 中間派擬推「第3人選」

即使民調數字不理想，拜登總統一直堅稱2024年將尋求連任。(路透)

福斯新聞網報導，當拜登總統與前總統川普兩方勢力正互相較勁之際，中間派團體「無標籤」(No Labels)正悄悄動員，尋求在2024年推出參選人的可能性，該組織的目標是提供選民另一個潛在的替代選項。

「無標籤」聯合執行長瑪格莉特·懷特(Margaret White)說：「我們開始收到來自全國無標籤成員提出關於2024年的諸多疑問，以及非常真實的可能情況，即美國人可能被迫在兩個極為分歧的總統候選人中做選擇，而大部分人覺得無法接受。所以我們決定開始調查是否真的需要另一參選人，以及勝利的方法。」

「無標籤」堅稱該組織沒有積極考慮任何特定候選人，也未展開競選活動，但華府 與政治圈有傳聞指出政治溫和派正關注其活動，包括民主黨 籍參議員曼欽(Joe Manchin)，共和黨 籍麻州州長貝克(Charlie Baker)、馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)。

據「無標籤」人員與內部消息稱，共和與民主兩黨都變得更加極端，需要改變以在2024年總統大選吸引選民；首席戰略家克蘭西(Ryan Clancy)指出：「這個國家四分之三的人認為我們走錯方向，這其中包括大多數民主黨、獨立黨派、共和黨。大部分美國人對於任一黨派或其高層領袖都沒有好感，他們認為雙方都太極端。」

「無標籤」已經開始在全美50個州及華府收集150萬份連署，該組織的行動需要7000萬元，目前已經籌得六成以上資金。

此外，丕優研究中心(Pew Research Center)一份研究顯示，61%的美國成年人不贊同共和黨，57%不贊同民主黨；約四分之一國人對兩黨都抱持負面看法，與1994年的6%相比大幅上升。