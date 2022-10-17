選舉要到 拜登引川普政府政策 驅逐委內瑞拉無證客

面對共和黨指責邊界偷渡失控，拜登政府悄悄又重拾川普政府時期以防疫為由的聯邦法令，遞解主要是委內瑞拉籍無證客。(美聯社)

兩年前，當時還是民主黨總統候選人的拜登 ，對當時川普 政府移民 政策提出強烈批判，指責川普移民政策「每一個環節都充滿殘忍與排他性」，就連逃避委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)殘暴統治的人民也不例外。

美聯社16日報導，如今人數一路走高的委內瑞拉無證移民抵達美墨邊境，11月8日期中選舉即將到來，拜登為了解決無證移民問題，訴諸外界意料之外的手段：引用川普政府的移民政策。

拜登上周跟隨川普任內作法，援引美國法典第42卷(Title 42)規定，將無證移民直接遞解出境，委內瑞拉無證移民等於失去了在美墨邊境向美國政府申請庇護的機會。

美聯社報導，拜登政府的司法部針對川普任內的美國法典第42卷公共衛生驅逐措施提告，訴訟仍在法院審理中。2020年，川普政府以出現新冠疫情、避免新冠病毒傳播為由，以美國法典第42卷公共衛生規定，將邊境地區無證移民直接驅逐出境。

報導指出，拜登政府如今的作法是，委內瑞拉無證移民不管是步行或游泳入境美國，都會遭到驅逐出境，任何委內瑞拉公民若以非法入境方式進入墨西哥或巴拿馬，將失去前往美國的合法資格。不過，約有2萬4000名委內瑞拉公民將在美國機場允許暫時停留，如同俄烏戰爭今年2月爆發之後，美國給予烏克蘭難民的待遇。

墨西哥官員指出，墨西哥曾向美方要求，每一名委內瑞拉無證移民被美國驅逐到墨西哥，美國就應該相對允許一名委內瑞拉無證移民獲得人道主義假釋(humanitarian parole)，由此推算，美國若對2萬4000名委內瑞拉公民予以人道假釋，被驅逐到墨西哥境內的委內瑞拉公民也應該不會超過2萬4000人。

美聯社報導，拜登處理委內瑞拉無證移民的手段，顯然出現180度大轉彎。幾周之前，白宮曾批評共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)以飛機或巴士將「遭受政治迫害」的委內瑞拉無證移民送往民主黨執政城市的作法。