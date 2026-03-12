我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

美對16貿易夥伴啟動新一輪301調查 中台歐日韓入列

記者陳熙文、胡玉立／華盛頓報導
美國貿易代表署11日以「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對16個美國貿易夥伴展開不公平貿易行為調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等。

葛里爾表示，受調查的國家多數已與美國達成貿易協議，但兩者要分開來看，如果301調查最後要祭出關稅，一切會綜合考量。

自從聯邦最高法院裁定川普政府的對等關稅政策違法後，川普政府先是援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，為期150天；根據紐約時報報導指出，美國貿易代表署日前也承諾會針對許多貿易議題，包括產能過剩、強迫勞動、針對美國農產品不公平的貿易行為等進行調查。

葛里爾11日宣布援引301條款，針對各國不公平的貿易行為展開調查，指美國很多主要貿易夥伴發展出與市場和國內或全球需求脫鉤的產能，導致過度生產、閒置產能和長期的貿易順差，尤其集中在製造業；美國將針對中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度等經濟體進行調查。

至於其中有很多國家都已經與美國達成貿易協議，葛里爾表示，兩者要分開來看，指這些國家透過貿易協議同意他們會移除關稅或非關稅壁壘，以換取美國對他們課徵附加關稅的稅率，部分國家的232關稅也獲得調整。葛里爾也不排除未來與各國進入談判的可能。

葛里爾說，他已向這些國家做過簡報，因此這項宣布並不令人意外。不過，此舉很可能進一步激怒美國的貿易夥伴。各國政府花了數月時間與川普政府協商並作出讓步，以降低先前徵收的關稅，但最終許多關稅仍被最高法院推翻。

葛里爾還說，政府最早將在12日宣布另一項全面性的貿易調查。這次調查將涵蓋60個國家，以確認它們是否通過了禁止進口強迫勞動產品的相關法律。

301條款允許總統向歧視美國企業或商業的國家徵收關稅。最高法院2月裁定川普總統去年援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）大規模實施關稅違法無效後，川普政府積極設法恢復關稅。川普政府先前已實施10%全球關稅，但若未能獲得國會批准，該關稅將在150天後失效。新的調查目的即在取代該10%臨時全球關稅。預計相關調查會在10%關稅到期之前、也就是7月中旬完成。

美國政府之前曾指中國等出口導向國家，補貼本國工廠、操縱匯率、生產超過本國消費水平。

政府還可望調查對美國企業不公平的數位貿易政策，其中包括數位服務稅在內。貿易代表署先前已承諾將啟動一系列貿易調查，其中包括產能過剩、強迫勞動、藥品定價、對美國科技公司歧視、海洋汙染、海鮮和大米的不公平貿易行為等。

葛里爾說，在這些國家和美國總統川普都想要維持貿易協議之下，等到301調查結束，若祭出關稅，那一切都會綜合考量，包括各國做出的承諾，以及各國的執行狀況，美國會針對301調查的要求來做調整。

美國啟動301調查 青瓦台：將積極與美方協商

美301調查鎖定台灣2領域 預告再查60國強迫勞動

印度為何敢不甩美關稅威脅 也要買俄羅斯油？

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

