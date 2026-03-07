海外網購者若自付關稅 物流可望中介退款

透過海外網購的客戶，若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送，部分客戶會在收件時自行支付關稅；物流公司可能扮演退稅的中介角色。(路透)

最高法院日前裁定部分關稅 措施無效後，聯邦貿易法院本周一度命令川普政府啟動退還約1660億元關稅的程序，但聯邦政府隨後告訴法院需要時間，不可能立即開始退款，法官也調整原先命令，讓退稅時程與適用範圍充滿不確定性。

華爾街日報報導，美國國貿法院法官伊頓(Richard Eaton)在聽證會期間說明，關稅退還程序漫長。

美國海關制度規定，進口貨物最初繳納的關稅往往需要314天才會完成最終核定，之後還有90天的退款寬限期；即使法律程序完成，進口商至少仍需數月才能收到退款。

海關官員提交的文件指出，該機構「未曾被要求、也從未嘗試處理如此大規模的退款」，當局正在調整系統，以處理被裁定無效的關稅退款，力拚在45天內完成。

除了時間問題，退稅對象也有法律爭議。最關鍵的不確定因素是，退款是否涵蓋所有曾繳納關稅的進口商，或只適用已對政府提告的企業，這讓不少企業困惑是否要加入訴訟行列才能拿回款項。

伊頓早前的命令要求政府對所有納稅人啟動退款程序，但律師認為此舉可能超過法院權限。曾任司法部 律師、目前代表多家企業追討退款的馬瑟斯(Luke Mathers)說：「聯邦巡迴上訴法院很可能會對此命令的範圍提出異議」。

至於一般消費者能否因關稅導致商品價格上漲而獲得退款，法院訴訟並未討論此議題。無論是在國際貿易法院或上訴法院，相關案件都集中在企業與進口商層級。

不過，透過海外網購的客戶若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送時，部分客戶會在收件時自行支付關稅；這類費用若最終被裁定應退還，物流公司可能扮演關鍵中介角色。

聯邦快遞已向貿易法院提起訴訟，要求政府退還其代客戶收取的關稅，並表示若成功拿回款項，將把退款返還給最初承擔費用的托運人與消費者。UPS雖未提出相同訴訟，但公司表示，一旦政府建立退款機制，將協助客戶取得「應由美國政府退還的關稅」。