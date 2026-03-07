我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

海外網購者若自付關稅 物流可望中介退款

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
透過海外網購的客戶，若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送，部分客戶會在收件時自行支付關稅；物流公司可能扮演退稅的中介角色。(路透)
透過海外網購的客戶，若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送，部分客戶會在收件時自行支付關稅；物流公司可能扮演退稅的中介角色。(路透)

最高法院日前裁定部分關稅措施無效後，聯邦貿易法院本周一度命令川普政府啟動退還約1660億元關稅的程序，但聯邦政府隨後告訴法院需要時間，不可能立即開始退款，法官也調整原先命令，讓退稅時程與適用範圍充滿不確定性。

華爾街日報報導，美國國貿法院法官伊頓(Richard Eaton)在聽證會期間說明，關稅退還程序漫長。

美國海關制度規定，進口貨物最初繳納的關稅往往需要314天才會完成最終核定，之後還有90天的退款寬限期；即使法律程序完成，進口商至少仍需數月才能收到退款。

海關官員提交的文件指出，該機構「未曾被要求、也從未嘗試處理如此大規模的退款」，當局正在調整系統，以處理被裁定無效的關稅退款，力拚在45天內完成。

除了時間問題，退稅對象也有法律爭議。最關鍵的不確定因素是，退款是否涵蓋所有曾繳納關稅的進口商，或只適用已對政府提告的企業，這讓不少企業困惑是否要加入訴訟行列才能拿回款項。

伊頓早前的命令要求政府對所有納稅人啟動退款程序，但律師認為此舉可能超過法院權限。曾任司法部律師、目前代表多家企業追討退款的馬瑟斯(Luke Mathers)說：「聯邦巡迴上訴法院很可能會對此命令的範圍提出異議」。

至於一般消費者能否因關稅導致商品價格上漲而獲得退款，法院訴訟並未討論此議題。無論是在國際貿易法院或上訴法院，相關案件都集中在企業與進口商層級。

不過，透過海外網購的客戶若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送時，部分客戶會在收件時自行支付關稅；這類費用若最終被裁定應退還，物流公司可能扮演關鍵中介角色。

聯邦快遞已向貿易法院提起訴訟，要求政府退還其代客戶收取的關稅，並表示若成功拿回款項，將把退款返還給最初承擔費用的托運人與消費者。UPS雖未提出相同訴訟，但公司表示，一旦政府建立退款機制，將協助客戶取得「應由美國政府退還的關稅」。

透過海外網購的客戶，若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送，部分客戶...
透過海外網購的客戶，若透過聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)運送，部分客戶會在收件時自行支付關稅；物流公司可能扮演退稅的中介角色。(美聯社) FILE - In this Dec. 19, 2018, file photo packages await delivery inside of a UPS truck in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky, FIle)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-01-28，數位典藏序號：20260129010412156】

世報陪您半世紀

司法部 關稅

上一則

再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

下一則

退還關稅作業一團亂 企業碰壁求助法院

延伸閱讀

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序
川普政府請求延後「關稅退還」訴訟 上訴法院駁回

川普政府請求延後「關稅退還」訴訟 上訴法院駁回
對等關稅裁定逾權 消費者已付出關稅一毛錢也拿不回來

對等關稅裁定逾權 消費者已付出關稅一毛錢也拿不回來
川普拚保住已收的1330億關稅 退稅將打模糊戰

川普拚保住已收的1330億關稅 退稅將打模糊戰

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格