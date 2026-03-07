退還關稅作業一團亂 企業碰壁求助法院

綜合路透、金融時報報導，最高法院裁定總統川普引用國際緊急經濟權力法(IEEPA)徵收關稅 非法，但並未明確說明退款流程。有企業向海關申請退稅但遭拒絕，使得更多公司轉向法院求助。

隨著國際貿易法院法官4 日下令川普政府要退還根據 IEEPA徵收的關稅後，負責收取關稅的聯邦海關與邊境保護局 (CBP ) 指出，目前無法執行退款令，退款系統預計需約45天才能準備完成。但即使完成，能否退款仍屬疑問。

在徵稅期間，企業向CBP提交申報單，詳細列明待進口商品及相關關稅編碼等資訊，同時先支付預估金額，在CBP 最終確定稅額後，會在314天後自動「清算」該筆申報。申請退還時，作為名為「報關後更正」(Post Summary Correction，PSC) 流程一部分，企業可以更正提交給CBP的申報，並追溯修改那些尚未正式結算的申報。

為此不少企業馬上申請PSC ，把根據 IEEPA徵收的關稅從申報單上刪掉，盼能收到退稅，但遭到CBP拒絕。

國家經濟委員會 (National Economic Council) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 6日向財經頻道CNBC暗示，在解決退還稅款問題上，聯邦政府可能不會起主動作用。他建議小商家「密切關注大公司就此展開的訴訟」，顯然是利用曠日持久的訴訟來拖延。

專責貿易訴訟的盛德律師事務所(Sidley Austin)的律師墨菲(Ted Murphy)認為，繳納 IEEPA關稅的公司有權獲得退款，但「退款如何生效及運作卻沒有人知道，簡直太荒謬」。

倉儲連鎖集團好市多(Costco) 去年已就IEEPA 關稅問題控告川普政府，執行長瓦克里斯(Ron Vachris) 直言「具體流程是什麼、會否收到退款、退款多少、何時到帳等，都一概都不知道」。