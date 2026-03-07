我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

法官暫停立即退稅要求 海關：45天內制定退還關稅程序

記者顏伶如／綜合報導
一名行人走過「美國國際貿易法院」前，法官6日宣布暫緩執行退還川普關稅。(新華社)
美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)本周稍早下令海關與邊境保護局(CBP)立即退還川普關稅，不過6日卻宣布暫緩執行。CBP官員說，退還關稅的程序可望在45天內就緒。

美聯社6日報導，對於退稅給成千上萬家繳交川普關稅的企業，政府官員流程擬定已經接近完成。

CBP貿易政策與計畫執行主任羅德(Brandon Lord)6日在提交給國際貿易法院的文件中說，CBP正在研發一套得以簡化流程的新系統，系統可望在45天內準備完成，進口商僅須提交「極少量的資料」。

國際貿易法院法官伊頓(Richard Eaton) 4日下令政府開始把非法關稅退還給進口商，而且加計利息。伊頓指出，所有登記在案的進口商均有權從最高法院裁決受益。

川普總統去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)對全球貿易夥伴開徵關稅，但最高法院2月20日裁定關稅政策違憲。

CBP擬定的退稅程序，必須獲得伊頓批准之後才能實施。

羅德在文件中向法院指出，截至3月4日為止，有33萬多家進口商向CBP提交共計5300萬筆報關單，進口商總共支付的關稅達1660億元，這些款項如今都必須退還。他指出，在現行系統下，退還稅款將需要440萬個工時，CBP不可能調度所有人員改為處理退稅，否則其他功能與職責將受到嚴重影響。

他表示，CBP有信心能研發出一套新流程並且具體實施，讓退還關稅與利息的過程變得精簡；系統驗證功能將可確保IEEPA退稅計算準確，為CBP留下審查期以處理進口商提出的任何疑慮，系統也能確認沒有其他仍待處理的執法問題或積欠款項，力求減少錯誤。

羅德也說，截至2月6日為止，CBP都只以電子方式發放退稅，但許多進口商卻沒有完成電子系統的註冊；在支付川普關稅的33萬566家進口商當中，只有2萬1423家進口商完成可以收到電子退稅的系統註冊，進口商完成電子接收退稅的註冊之前，退稅申請將被駁回。

