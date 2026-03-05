國貿法官令退還1300億關稅 貝森特：15%關稅本周生效

國際貿易法庭法官4日判決川普政府應立即退還去年加徵的關稅，這是自最高法院裁決川普對等關稅違法後，又一打擊。司法部表示將會上訴。（歐新社）

川普關稅政策2月20日被最高法院裁定違憲之後，迄今已有2000多件要求退回關稅的訴訟。位於曼哈頓的美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)法官伊頓(Richard Eaton)審理一家過濾設備公司提告的退稅官司，4日在聽審之後發布書面命令，下令川普政府展開退還1300億元關稅給進口商的程序。華爾街日報4日報導，一般預料，川普政府將對裁決提出上訴，避免裁決立即生效。

伊頓指出，6日聽審時將要求政府部門說明退稅進度。

2000多家企業要求川普政府退還關稅

包括好市多(Costco)、聯邦快遞(FedEx)、潘朵拉珠寶(Pandora Jewelry)在內等2000多家企業已經提告，要求川普政府退還關稅。

伊頓下令海關與邊境保護局(CBP)透過重新計算進口商最初支付的關稅來發放退稅，退還被最高法院裁定無效的全球關稅。

伊頓指出，國際貿易法院首席法官已經表示將負責處理退稅訴訟的調解工作。

Barnes, Richardson & Colburn律師事務所合夥人費德曼(Larry Friedman)說，法院裁決意味著政府必須向所有支付關稅的人發放退稅。他說：「這是我希望看到的裁決，沒想到真的實現。」

一名司法部律師4日在法庭上請求法院同意政府上訴期間暫緩執行裁決，但遭伊頓駁回。

伊頓表示，退還關稅的程序應該要直接明瞭。司法部律師聲稱政府還沒對是否退還關稅確定立場時，伊頓顯得不耐煩。伊頓說：「你們的立場很清楚。最高法院已經告訴你們該有什麼立場了。」

司法部律師柏克(Claudia Burke)表示，對於負責徵收關稅的海關與邊境保護局來說，任何退款程序都將非常耗時。

柏克表示，海關與邊境保護局必須以手動方式查閱數百萬筆進口申報資料。

伊頓則說：「我們生活在電腦時代。海關一定能透過電腦程式處理，不必手動審核。」

報關行經紀人菲利皮斯(Nunzio De Filippis)說，接到大量客戶電話，但法院裁決不保證能立即拿到退款，「商業界必須冷靜，某些流程仍需要釐清」。

貝森特：力拚5個月恢復原先稅率

至於川普總統在最高法院裁決後稱改對各國徵收15%對等關稅，財政部長貝森特（Scott Bessent）4日接受CNBC專訪時則表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

貝森特表示，透過301與232條款課徵關稅，雖然速度較緩慢，但相較於透過國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收、但已被最高法院判定失效的關稅，根基更為穩固。

美國貿易代表葛里爾則在3日表示，美國計畫完成數項貿易調查，這將允許川普總統在5個月內課徵新的關稅，來取代遭美國最高法院裁決失效的關稅。

葛里爾指出，「我們必須檢驗與調查這些不公平的貿易行為」，「確保我們正在保護美國的經濟安全」。他說，將動用1974年貿易法的301條款，該條款允許白宮對限制美國商務的國家加徵關稅。

美國已對中國、巴西、尼加拉瓜完成301調查。葛里爾並未提到將用301條款鎖定哪些國家。

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟預計可得到豁免，不受關稅上調至15%的影響，而會維持在10%。

日本政府消息人士則透露，經濟產業相赤澤亮正預定5日訪問美國，與商務部長盧特尼克舉行會談，雙方擬就日本對美投資5,500億美元的第二批投資項目展開磋商，下一代的核能電廠預料是熱門選項。此外，有關美國最高法院裁定違法的「對等關稅」，赤澤還將確認取而代之的新關稅，如何適用在日本身上。