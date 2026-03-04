我的頻道

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率

編譯盧思綸／即時報導
貝森特4日表示，川普總統的10%全球關稅可能在本周調升至15%。圖為上月紐約玩具展。(新華社)
貝森特4日表示，川普總統的10%全球關稅可能在本周調升至15%。圖為上月紐約玩具展。(新華社)

彭博資訊報導，財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，川普總統的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

最高法院2月20日推翻依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施對等關稅的正當性，川普當日隨即改採第122條款對全球開徵10%關稅，不到24小時後，又於2月21日宣布將稅率再調升至15%。首批10%全球關稅已於2月24日正式上路。

貿易代表葛里爾上周暗示，15%稅率不會普遍適用所有貿易夥伴。根據知情人士，歐盟與華府已有框架貿易協議，預期不會面臨較高稅率。

貝森特則並未說明哪些貿易夥伴將適用較高稅率。他指出，新關稅授權僅允許在未獲國會同意的情況下維持150天。他說，在此期間，政府官員將運用其他法律權限，讓最高法院裁定之前施行的關稅體系「起死回生」。

財政部長貝森特2月20日於德州參加公眾活動。(美聯社)
財政部長貝森特2月20日於德州參加公眾活動。(美聯社)

貝森特說：「我強烈相信，關稅稅率會在5個月內回到先前的舊稅率。」他談到新法源第301條款與第232條款關稅時說：「它們推進很慢，但更有利。」

貝森特同時淡化美以對伊朗開戰可能衝擊石油市場的疑慮，強調全球原油供給仍充足，川普政府也將採取措施支撐產業。他並指出，中國大陸若遭遇波斯灣油運中斷將格外脆弱，因中國逾50%能源仰賴該地區，中國「大概買了95%的伊朗原油、顯然目前已暫停」。

至於川普3日暗示可能對西班牙祭出貿易禁運、以及財政部是否將主導相關作業，貝森特僅表示「這會是協同努力」，未正面回應是否將付諸實施。

