中國商務部：貿易戰沒有贏家 促美取消單邊關稅

川普對等關稅遭判違法後，中國商務部23日發布新聞稿，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。（路透）

美國最高法院日前裁決川普總統對等關稅 違法，中國商務部 23日透過新聞稿表示，注意到這項裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

中國正逢春節假期，商務部的回應是中國政府部門首度針對美國最高法院相關裁決的回應。

自去年4月以來，美中兩個世界前二大貿易體即展開關稅大戰，稅率動轍上達百分之百。兩國目前處於休兵期，川普總統預計3月底啟程前往北京與中國國家主席習近平會面。

針對最高法院於20日公布關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據國際緊急經濟權力法對相關貿易夥伴加徵的對等關稅、芬太尼 關稅等相關關稅違法，中國商務部在新聞稿中指出，注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估；並稱，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國國內法，不符合各方利益。

中國商務部強調，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。「我們也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。」