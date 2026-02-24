我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

中國商務部：貿易戰沒有贏家 促美取消單邊關稅

記者賴錦宏／綜合報導
川普對等關稅遭判違法後，中國商務部23日發布新聞稿，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。（路透）
川普對等關稅遭判違法後，中國商務部23日發布新聞稿，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。（路透）

美國最高法院日前裁決川普總統對等關稅違法，中國商務部23日透過新聞稿表示，注意到這項裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

中國正逢春節假期，商務部的回應是中國政府部門首度針對美國最高法院相關裁決的回應。

自去年4月以來，美中兩個世界前二大貿易體即展開關稅大戰，稅率動轍上達百分之百。兩國目前處於休兵期，川普總統預計3月底啟程前往北京與中國國家主席習近平會面。

針對最高法院於20日公布關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據國際緊急經濟權力法對相關貿易夥伴加徵的對等關稅、芬太尼關稅等相關關稅違法，中國商務部在新聞稿中指出，注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估；並稱，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國國內法，不符合各方利益。

中國商務部強調，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。「我們也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。」

世報陪您半世紀

關稅 商務部 芬太尼

上一則

急開7小時會議因應 台：川普新關稅衝擊台美已達成協議

下一則

關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊

延伸閱讀

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾
一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器
華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課