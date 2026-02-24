關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊

金融時報指出，川普總統援引其他法律對全球實施15%關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大。圖為洛杉磯港去年5月堆滿進口貨櫃。（路透）

最高法院判決封殺川普 總統對各國課徵的對等關稅 ，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取15%的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

英國金融時報指出，川普如今宣布援引其他法律(貿易法第122條)對全球實施15%關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大，包括中國和巴西 。

報導引述獨立貿易監測機構「全球貿易預警」對川普新關稅檢視後發現，巴西將享有最大的平均關稅降幅，減少13.6個百分點；中國緊隨其後，降幅為7.1個百分點。

相較之下，英國、歐盟及日本在內的美國長期盟友，受到的衝擊則最為嚴重。英國原本被美國課徵的關稅稅率是10%。

「全球貿易預警」執行長弗里茲說，中國、巴西、墨西哥和加拿大等國，先前最受白宮批評，也是川普動用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」課徵關稅的首要鎖定目標，「如今其關稅降幅反而最顯著」。

此外，越南、泰國和馬來西亞等亞洲製造業大國，因對美順差龐大遭川普點名，如今也將受益新關稅。越南去年7月和美國達成架構協議，同意20%關稅，但協議未最終定案。

為了避免遭到懲罰性關稅，亞洲多國紛紛取消多項美國進口貨品關稅，做出艱難讓步。選擇和華府達成協議的國家，明知最高法院可能推翻對等關稅，仍認為川普會設法找別的辦法來課徵關稅，還是願意和美方盡早談妥。

但對於最早達成協議的國家來說，還有另一個棘手問題，就是這些協議只有極少數獲得國內批准。儘管川普採取的是片面行動，但談判另一方的官員通常仍需取得國內立法機關批准。

「戰略暨國際研究中心」東京客座研究員納多說：「真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家。」