關稅敗訴 川普預告出生公民權裁決也不利：讓中國高興

在最高法院判決川普對等關稅違法之後，等待大法官另一個重要判決出生公民權，同樣受到關注。（美聯社）

川普 總統遭最高法院裁定無權依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)實施全面關稅 後，下一個面對考驗的是「出生公民權 」問題，他23日預告自己會遭到不利裁決。

綜合網媒「國會山報」(The Hill)等報導，川普23日在其社交平台「真實社群」（ Truth Social） 發表長文，不但因關稅案繼續措詞激烈的指責大法官，同時為出生公民權案警告最高法院。

川普在長文大肆抨擊大法官「無能」(incompetent)，上星期對他援引IEEPA徵收關稅的裁決，是「荒謬、愚蠢且極具國際分裂性」。他也預測，最高法院也會以類似的方式，推翻2025年1月20日他重返白宮首天，即簽署禁止父母為非永久合法移民的嬰兒獲得公民權的行政命令。

美國內戰結束後頒布及批准的憲法第14修正案，明確指出奴隸及其子女的公民地位，一直以來的理解是任何出生在美國及屬地的人都擁有公民身分。

川普在發文聲稱，第14修正案只與「奴隸的後代」有關，認為「接下來，他們(大法官)就會聲稱第14修正案並非僅僅旨在保護『奴隸的後代』，從而做出有利於中國及其他國家的裁決，這些國家正靠『出生公民權』計畫大賺一筆。」

川普指出，從這個修正案的制定、提交及批准的確切時間點，完全吻合內戰結束的時間點，就可證明是為奴隸的後代而設。

他又說，最高法院會「想方設法做出錯誤的結論，而這個結論將再次讓中國及其他一些國家感到高興和致富」。

自川普簽署限縮「出生公民權」的行政命令後，與其備受抨擊的大規模移民打壓政策相呼應，同時也引發連串法律挑戰，其中在新罕州聯邦地方法院被裁定敗訴後，川普政府直接上訴至最高法院，2025年12月獲受理這個行政命令是否合憲的訴訟。