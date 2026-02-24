我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

關稅敗訴 川普預告出生公民權裁決也不利：讓中國高興

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在最高法院判決川普對等關稅違法之後，等待大法官另一個重要判決出生公民權，同樣受到關注。（美聯社）
在最高法院判決川普對等關稅違法之後，等待大法官另一個重要判決出生公民權，同樣受到關注。（美聯社）

川普總統遭最高法院裁定無權依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)實施全面關稅後，下一個面對考驗的是「出生公民權」問題，他23日預告自己會遭到不利裁決。

綜合網媒「國會山報」(The Hill)等報導，川普23日在其社交平台「真實社群」（ Truth Social） 發表長文，不但因關稅案繼續措詞激烈的指責大法官，同時為出生公民權案警告最高法院。

川普在長文大肆抨擊大法官「無能」(incompetent)，上星期對他援引IEEPA徵收關稅的裁決，是「荒謬、愚蠢且極具國際分裂性」。他也預測，最高法院也會以類似的方式，推翻2025年1月20日他重返白宮首天，即簽署禁止父母為非永久合法移民的嬰兒獲得公民權的行政命令。

美國內戰結束後頒布及批准的憲法第14修正案，明確指出奴隸及其子女的公民地位，一直以來的理解是任何出生在美國及屬地的人都擁有公民身分。

川普在發文聲稱，第14修正案只與「奴隸的後代」有關，認為「接下來，他們(大法官)就會聲稱第14修正案並非僅僅旨在保護『奴隸的後代』，從而做出有利於中國及其他國家的裁決，這些國家正靠『出生公民權』計畫大賺一筆。」

川普指出，從這個修正案的制定、提交及批准的確切時間點，完全吻合內戰結束的時間點，就可證明是為奴隸的後代而設。

他又說，最高法院會「想方設法做出錯誤的結論，而這個結論將再次讓中國及其他一些國家感到高興和致富」。

自川普簽署限縮「出生公民權」的行政命令後，與其備受抨擊的大規模移民打壓政策相呼應，同時也引發連串法律挑戰，其中在新罕州聯邦地方法院被裁定敗訴後，川普政府直接上訴至最高法院，2025年12月獲受理這個行政命令是否合憲的訴訟。

最高法院本月初公布案件排期，這起稱為「川普訴芭芭拉案」(Trump v. Barbara)，已定於4月1日舉行言詞辯論，預估終極裁決在初夏出爐。

在對等關稅案挫敗後，川普總統貼文表示，他對於最高法院針對出生公民權的裁決，並不期...
在對等關稅案挫敗後，川普總統貼文表示，他對於最高法院針對出生公民權的裁決，並不期待。（美聯社）

世報陪您半世紀

川普 出生公民權 關稅

上一則

關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊

下一則

IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」

延伸閱讀

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾
一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器
華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課