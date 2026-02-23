我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內亂案一審逃過死刑 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電 部分地區降雪破2呎

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日在白宮。(美聯社)
美國總統川普23日在白宮。(美聯社)

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院審理。川普政府若拒絕退稅，在法律攻防戰上勝算不高，原因是美國司法部先前曾在訴訟中保證，若原告勝訴「可獲得退款且附利息」，法官很可能要求政府履行承諾。

彭博分析指出，目前已有超過1500件關稅退款訴訟待審，多數是在最高法院去年11月開庭辯論後提出。不過，這仍只是潛在退款案件的一小部分；根據美國政府資料，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅。

美國國際貿易法院去年5月初步認定對等關稅違憲後，川普政府曾以「之後可退款」為理由，說服法官在訴訟持續期間，允許政府繼續徵收關稅數月。川普政府迄今以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅總額超過1700億美元。

司法部去年在文件寫到，若案件打到最高法院，原告勝訴「必定會收到退款，且附利息」。雖然司法部在之後案件中未再使用同樣明確的措辭，但下級法院法官很可能要求政府遵守先前承諾。

貿易法院去年12月裁決，以「基於政府保證、法院無需介入」為由，駁回企業要求暫停海關程序、等待最高法院裁決的請求。

Vinson & Elkins合夥人阿德圖圖（Joyce Adetutu）表示，政府確實有動機提出各種論點以降低財務責任，但若最終只讓實際提告原告拿到退款，卻不退還其他截至目前已繳納關稅的進口商，恐怕很難站得住腳。

川普政府政府尚未說明將如何處理退稅，司法部也未在法院提出具體作法。依最高法院慣例，判決意見公布後32天內，案件不會正式發回聯邦上訴法院；這段等待期部分是保留給敗訴方申請法院重新考慮裁決的時間，但大法官幾乎不會改判。

不過，貿易法律師提醒，司法部並未完全放棄在退稅問題上繼續訴訟。司法部近月向貿易法院表示，即使在最高法院敗訴，仍保留挑戰特定退稅請求的權利。

法律界解讀，政府未來可能透過限縮退款資格，或設計繁複且耗時的申請程序，來壓低實際退款規模、延後撥付時程。

此外，司法部雖承認貿易法院可命令重算關稅並退還差額，但加上前提是必須先有「最終且不得上訴」的裁定。部分律師認為，這代表政府仍可能主張在所有救濟程序走完前，退款不應啟動，為後續攻防保留操作空間。

世報陪您半世紀

關稅 司法部 退稅

上一則

華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

延伸閱讀

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅
川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款
紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權

紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權
川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元