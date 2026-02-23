美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

南韓海關正對出口商提供詳細的退稅指引。 （歐新社）

在美國最高法院判決川普對等關稅 違法後，南韓海關23日表示，正對南韓出口商提供如何退稅 的詳細指引。

南韓關稅廳（KCS）估算，在2.4萬多家對美出口商中，有6,000家可取得對等關稅等由川普祭出關稅的退稅。

美國最高法院20日裁決，川普動用1977年的國際緊急經濟權力法（IEEPA）開徵對等關稅，已逾越其權限。KCS表示，「在這種情況下，我們已試圖鎖定受對等關稅、或鋼、鋁等特定產品關稅影響的出口商」，「我們致力於透過全國各地的海關辦公室，提供每家公司量身打造的美國關稅退稅資訊」。

KCS指出，這些企業有一個共同特徵，即採用完稅後交貨（DDP）條款，並自行負擔關稅。所謂DDP條款，是指由出口商負擔包括關稅與增值稅等所有費用，並將貨物運送至進口國指定地點，而非由進口商負擔相關稅費。

KCS表示，「通常情況下，美國境內的進口商會向美國海關及邊境保護局（CBP ）提出關稅退還申請。然而，採用DDP條款的出口商，因為已代表進口商繳納關稅，因此可直接向CBP申請退稅」

該機關強調，正與CBP保持密切協調與持續掌握進展，並表示：「一旦CBP公布具體退稅程序，我們將即時向韓國出口商提供指引。」