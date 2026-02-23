我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市交通禁令解除 學校周二恢復到校上課

視艾普斯坦為「最好的朋友」英前駐美大使被捕

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓海關正對出口商提供詳細的退稅指引。 （歐新社）
南韓海關正對出口商提供詳細的退稅指引。 （歐新社）

在美國最高法院判決川普對等關稅違法後，南韓海關23日表示，正對南韓出口商提供如何退稅的詳細指引。

南韓關稅廳（KCS）估算，在2.4萬多家對美出口商中，有6,000家可取得對等關稅等由川普祭出關稅的退稅。

美國最高法院20日裁決，川普動用1977年的國際緊急經濟權力法（IEEPA）開徵對等關稅，已逾越其權限。KCS表示，「在這種情況下，我們已試圖鎖定受對等關稅、或鋼、鋁等特定產品關稅影響的出口商」，「我們致力於透過全國各地的海關辦公室，提供每家公司量身打造的美國關稅退稅資訊」。

KCS指出，這些企業有一個共同特徵，即採用完稅後交貨（DDP）條款，並自行負擔關稅。所謂DDP條款，是指由出口商負擔包括關稅與增值稅等所有費用，並將貨物運送至進口國指定地點，而非由進口商負擔相關稅費。

KCS表示，「通常情況下，美國境內的進口商會向美國海關及邊境保護局（CBP）提出關稅退還申請。然而，採用DDP條款的出口商，因為已代表進口商繳納關稅，因此可直接向CBP申請退稅」

該機關強調，正與CBP保持密切協調與持續掌握進展，並表示：「一旦CBP公布具體退稅程序，我們將即時向韓國出口商提供指引。」

世報陪您半世紀

關稅 退稅 CBP

上一則

中東大規模增兵 美軍加油機運輸機飛抵以色列

延伸閱讀

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
關稅不確定性籠罩 美股期指挫 道指期貨一度摔261點

關稅不確定性籠罩 美股期指挫 道指期貨一度摔261點
川普稱關稅判決賦予他更多權力「其他關稅更強大」

川普稱關稅判決賦予他更多權力「其他關稅更強大」
川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國