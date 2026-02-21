AP：最高院關稅裁定 推翻川普核心經濟政策

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統去年4月宣布的對等關稅「解放日」，被最高法院判定不合法，全球貿易估計仍會大亂。（歐新社）
川普總統去年4月宣布的對等關稅「解放日」，被最高法院判定不合法,全球貿易估計仍會大亂。（歐新社）

最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)實施的全球關稅政策不合法，不僅推翻其核心經濟政策，更對全球貿易格局產生深遠影響。

綜合美聯社等報導，川普自去年重返白宮後，即採取「以關稅作為外交和經濟政策大棒」的核心策略，透過對全球加徵關稅迫使貿易夥伴讓步。

對川普政府而言，裁決不僅是法律上沉重挫敗，更危及其經濟主張的合法性。此前白宮已承認做好兩手準備，包括評估通過1950年的「國防生產法」(Defense Production Act)等來維持部分關稅，但法律專家指出，這些措施的合憲性，恐會面臨同樣質疑。

分析人士指出，最高法院的介入，等同全盤推翻川普政府經濟政策，重塑未來美國貿易政策的制定框架，迫使行政部門回歸傳統立法協商機制。

不過川普仍堅持繼續推進他的議程，聲稱「有方法、做法、法規及權力」，比援引IEEPA徵收關稅「更強大」。強硬行動之一就是馬上簽署行政命令，對全球商品徵收10%的新關稅，以彌補被推翻的關稅。

儘管白宮表示會啟動備用法律條款繼續推進關稅，例如可引用1962年「貿易擴展法」(Trade Expansion Act )第 232條，基於國家安全對進口商品加稅，但分析指替代方案的效果將大打折扣，其適用範圍和執行靈活性遠不及 IEEPA。

川普向全球各國開徵關稅，國會預算辦公室(CBO)估算，若現行所有關稅持續生效，未來10年每年將給美國帶來約3000億元收入。聯邦數據也顯示，截至去年12月，財政部已從川普依據IEEPA徵收的進口稅中，收取了超過1330億元。

但最高法院裁決已使CBO的預測出現變數，川普期望藉此徵關稅作為外交大棒，迫使其他國家，包括盟友在內讓步，現在也同樣出現變數，

川普核心經濟政策嚴重受挫之餘，也勢必成為期中選舉的關鍵議題。民主黨人已提案要求國會收回IEEPA的關稅授權，共和黨內部對川普越權行為的分歧也逐漸浮現。

關稅 川普 白宮

