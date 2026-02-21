我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

川普關稅敗訴 提告的酒商看裁決：像贏得金牌

編譯彭馨儀／綜合報導
玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格去年對川普關稅提出訴訟，20日獲最高法院裁定勝訴後表示「這是對法治的尊重。」(路透)
玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格去年對川普關稅提出訴訟，20日獲最高法院裁定勝訴後表示「這是對法治的尊重。」(路透)

最高法院20日推翻川普總統引用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)徵收的關稅。當初為關稅提出訴訟的葡萄酒進口商和玩具商覺得鬆一口氣。

小型葡萄酒進口與經銷商施瓦茲(Victor Owen Schwartz)是關稅訴訟的原告之一。20日上午當最高法院的裁決出爐時，他正和妻子坐在家中的餐桌旁。施瓦茨的公司VOS Selections從五大洲16個國家進口葡萄酒、烈酒和清酒。

「我並不想告川普總統，但我想我現在知道贏得金牌是什麼感覺了，」施瓦茲說。「在很多層面上，這都是一種難以置信的感受。」

施瓦茲表示，他目前仍與自由正義中心(Liberty Justice Center)的律師團隊一起仔細研讀最高法院裁決的所有細節；他希望，至少能讓這些關稅措施被叫停。

VOS Selections是一家小型家族企業，但它證明了自由貿易如何惠及美國及全世界。美國人僅透過一家公司，就能品嚐到來自日本各地的數十種高品質清酒、從地中海沿岸到中歐的數百種葡萄酒以及產自黎巴嫩、紐西蘭等地的各種烈酒。

教育性玩具公司「學習資源」(Learning Resources Inc.)執行長沃登伯格(Rick Woldenberg)提到裁決時表示，「我們被證明是對的。」

沃登伯格除了擁有工程學位外，也具備法律學位。他強調，這些關稅訴訟案件與政治無關。

「這關乎我們國家如何就課稅作出決定，」他說，「讓我們的國家值得投資，是對法治的尊重。」

30年前，沃登伯格接管家族教育性玩具企業，可從來沒考慮過和政府打官司。

去年4月，川普宣布加徵關稅後幾天，沃登伯格公開反對。去年6月，學習資源公司在地方法院勝訴後，請求最高法院提前審理。

學習資源公司由沃登伯格母親於1984年創立，總部位於伊利諾州，員工有500人，玩具銷往約100個國家，有和hand2mind合作開發、幫助孩子區分大小寫的字母咖啡杯(Alphabet Coffee Cups)和數字積木(Numberblocks)。但生產大多在中國，沃登伯格估計，2025年他支付了約1000萬元的關稅。

現在，沃登伯格與其他進口商一樣，可能有權獲得退稅。「政府欠我們錢……大家都覺得我們繳的稅太多了，沒有人願意繳他們不必繳的稅。」

沃登伯格說，關稅讓他從本來要帶公司擴張創新，變成被迫縮減規模努力生存。

現在沃登伯格希望政府退回公司繳的關稅，讓他能夠帶領公司恢復正常運營。

關稅 川普 退稅

