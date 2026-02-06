我的頻道

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在華府舉行的全國祈禱早餐會上致詞。（路透）
美國總統川普5日在華府舉行的全國祈禱早餐會上致詞。（路透）

美國總統川普以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓「對等關稅」自15%調回至25%。據多家韓媒報導，相關負面效應持續擴大，甚至波及先前已達成共識的安全領域後續磋商。南韓外交部長趙顯轉述，美國國務卿魯比歐坦言，儘管韓美關係本身並未惡化，但美國國內對南韓在履行貿易協定下承諾方面進展不足一事，氛圍並不理想。

青瓦台國家安保室長魏聖洛接受朝鮮日報電訪時指出，關稅談判與安保談判是支撐美韓協議的兩大支柱，一旦其中一軸出現動搖，另一邊也會受到波及。

魏聖洛強調，關稅與安保密不可分，美方對關稅安排、酷澎案及對線上平台監管的不滿，都不可能與安保領域完全切割；同時也警告，美國很可能以其他領域的分歧為由，喊停安保協議的履行，並直言「必須將影響降至最低」。

他接受韓民族日報訪問時則坦言，關稅問題既已發生，勢必要處理後續影響，但令人憂心的是，衝擊正持續向其他領域擴散。他指出，目前美方似乎有意將關稅與安保議題掛鉤，導致相關磋商陷入停滯，韓方必須積極因應。

韓民族日報指出，這也意味著，隨著川普宣布將上調關稅，相關談判實際上已停擺，負面效應進一步波及核動力潛艦，以及「韓美原子能合作協定」修訂等安全領域後續議題。魏聖洛當天另在接受京鄉新聞訪問時表示，美方安保談判團隊原本應已赴韓展開磋商，但相關行程因雙方在投資與關稅問題上的摩擦不斷加劇而被迫延期。

韓聯社報導，趙顯受訪時表示，已向魯比歐說明，南韓並非刻意拖延為落實雙邊貿易協議中投資承諾所需的立法程序。魯比歐則坦言，儘管韓美關係本身並未惡化，但美方內部對南韓履行貿易相關承諾的氛圍並不理想，並呼籲兩國外交部門加強溝通，以確保對貿易協議執行延宕的不滿情緒，不致擴散並影響整體雙邊關係。

趙顯表示，他再次重申首爾對落實該協議的「堅定」承諾，並強調外界指稱法案刻意被拖延通過的說法，完全不符事實。

