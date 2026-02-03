莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

印度承諾不再從俄羅斯進口原油，川普總統發文對印度的對等關稅由25%降至18%。圖為印度總理莫迪（左）去年2月拜訪白宮與川普（右）見面。（路透）

美國與印度 之間長達數月的貿易爭議畫下句點，身為全球規模最大的兩個民主國家，過去這段期間關係陷入緊張。印度由於向俄羅斯購買石油，去年被川普 總統在25%對等關稅 (reciprocal tariff)之上再追加25%關稅。川普總統2日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布，已經與印度總理莫迪(Narendra Modi)達成美印貿易協議，印度同意停止購買俄羅斯石油，並且增加美國產品採購，因此印度關稅將降至18%。

川普發文寫道，莫迪同意不再購買俄羅斯石油，轉向美國採購更多石油，可能也將購買委內瑞拉石油。一名白宮官員說，莫迪的承諾代表川普因買俄石油而對印度加碼的25%關稅得以取消，最終關稅將為18%。

莫迪2日在社群媒體X發文寫道：「非常欣慰與川普談話之後，『印度製造』產品關稅能夠降至18%。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之後，莫斯科遭世界各國孤立，印度抓緊機會購買價格降低的俄羅斯石油。川普過去幾個月頻頻向印度施壓，要求印度別再採購便宜的俄羅斯原油。川普與莫迪長期以來其實關係頗佳。

川普表示，貿易協議包括印度將把對美國的關稅壁壘與非關稅壁壘降低到零，印度同時承諾將購買價值5000億的美國能源及農產品。川普說，印度對等關稅調降立即生效。不過，白宮2日尚未做出關稅改變的官方宣布。

雖有關稅陰影，美國與印度之間的貿易往來，直到2025年底並沒有瓦解。2025年9月至11月間，美國從印度的進口額為221億元，2024年同期則為220億元，出現小幅成長。

印度某些大型出口產業，例如製造、消費電子產品等，基本上在川普對等關稅當中都獲得豁免，這些項目的貿易到了2025年下半年甚至出現激增。

2025年9月到11月間，印度出口到美國的智慧型手機來到50億元，與2024年同期相比成長了300%以上，部分原因是蘋果公司(Apple)在印度擴大iPhone產能。

川普宣布與印度達成貿易協議的幾天之前，新德里宣布與歐盟達成範圍廣泛的貿易協議。這項協議是美國朋友希望讓經濟多元化、減少對美國市場過度依賴的最新動作。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)形容印度與歐盟的貿易協議堪稱「所有協議之母」(mother of all deals)。