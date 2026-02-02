關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

印度總統莫迪（左）2025年2月與美國總統川普（右）在白宮會面。（美聯社）

華爾街日報2日報導，美國已同意將對印度 的關稅 降至18%，作為交換，印度將停止購買俄羅斯石油。川普 表示，較低的對等關稅將立即生效，但白宮尚未公布任何正式調整關稅稅率的官方行動。

川普去年因印度購買俄羅斯石油，宣布對其加徵25%關稅，並在此之上，另對該國施加25%的「對等關稅」。他2日上午發布貼文表示，當天稍早與印度總理莫迪通話，並稱這是一項「深感榮幸」的交流，形容莫迪是自己「最好的朋友之一」，也是一位「強而有力、且深受尊敬的國家領袖」。

川普表示，雙方談了許多事情，包括貿易，以及結束俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，並指「莫迪同意停止購買俄羅斯石油，並將向美國，以及可能向委內瑞拉，購買更多石油。這將有助於結束目前正在發生、每周都有成千上萬人死亡的烏克蘭戰爭！」

川普在貼文中寫道：「出於對莫迪總理的友誼與尊重，並依其要求即刻生效，我們已同意美國與印度之間的一項貿易協議，美國將課徵較低的對等關稅，從25%下調至18%。他們同樣也將著手把對美國的關稅與非關稅壁壘降至零。」

川普並表示，莫迪承諾將更大力「購買美國貨」，並將購買超過5,000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭，以及許多其他產品。他強調，美國與印度關係未來將會更加穩固，並宣稱他與莫迪都是「能把事情做成的人」，這一點並不是大多數人能做到的。

莫迪則在「X」發文表示，能與「親愛的朋友」川普通話「令人欣喜」，並稱「很高興『印度製造』產品如今將適用18%的較低關稅」，同時代表印度14億人民向川普致上由衷感謝，感謝他做出這項美好的宣布。

他寫道，當美國與印度兩大經濟體、也是全球最大的民主國家攜手合作時，將有利於兩國人民，並開啟龐大的、對彼此皆有利的合作機會；並讚揚川普的領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要，強調印度全力支持他為和平所付出的努力，也期待與其密切合作，將雙方的夥伴關係推升至前所未有的高度。