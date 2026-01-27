我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

評／川普又變臉 對南韓揮舞關稅大刀示範給誰看？

聯合報主筆室
美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅要將南韓輸美商品的關稅調高至25%。（路透）
美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅要將南韓輸美商品的關稅調高至25%。（路透）

別以為關稅談判達成協議就好，川普隨時會變。

美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅將南韓進口產品的關稅從現行的15%提高至25%，受影響項目涵蓋汽車、木材、藥品及所有互惠關稅商品。一旦實施，恐將重創南韓出口產業，尤其是現代汽車等依賴美國市場的大型企業。2024年南韓對美出口額高達1316億美元。

南韓怎麼惹怒川普？根據川普在社群媒體發文指控，雙方早於去年7月30日達成協議，並在10月29日他訪韓期間重申條款，質問為何南韓至今仍未完成立法程序。另一個原因是，南韓財政部長本月稍早曾表示，受韓元疲軟影響，原定對美3500億美元的戰略投資計畫恐難在2026年上半年啟動，對美國大投資不到位，這也是引發川普不滿的原因之一。

不只針對南韓，川普近來頻頻動用關稅武器，威脅若加拿大與中國簽署貿易協議將課徵100%關稅。很明顯，這和加拿大打算走出一條屬於自己「中等強國」的道路有關。加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇的演說一砲而紅，尤其他強調中型國家必須共同行動，「因為我們自個兒不上桌，我們就在菜單上」，說出美國以外所有國家敢怒不敢言的心聲，瞬間成為全球政治明星。但實話果然惹得川普震怒，甚至貶稱卡尼為美國的州長。

川普推翻與南韓談好的稅率，不只是表面所說南韓尚未完成立法程序及投資還沒啟動，恐怕也是跟南韓打算與中國修好有關。南韓總統李在明日前帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，訪問中國，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。

川普在美國內部面臨單邊調升關稅的權力的挑戰，美國最高法院預計近期將針對其關稅政策的合法性做出裁決，若判決不利，將限制總統快速調整關稅的能力。因此，川普政府對外更急著加大極限施壓的力道，逼迫各國，尤其不能容忍這些被威脅的國家另闢蹊徑，但此舉反而足以反映當各國開始合縱連橫，正好打到川普在意的痛點。

雖說軍力、關稅都是強權手中慣常揮舞的大刀，但每個國家都該盤點自身有哪些是不可取代、必須讓世界依賴的資源做為籌碼。10年河東、10年河西，何必讓自己從頭到尾都只能是強權的盤中飱。

南韓 川普 關稅

上一則

貝森特：美加領袖通話 卡尼收回WEF爭議言論

下一則

出國實習遇川普政府旅遊禁令 緬甸留美學生回不來

延伸閱讀

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮
最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了
川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元
川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿