加中若達貿易協議 川普：課加拿大100％關稅

美國總統川普（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。(美聯社)

川普 總統24日再度威脅，如果加拿大 與中國達成貿易協議，將對所有加拿大商品，徵收100%關稅。美聯社報導指出，這番話顯示川普與加拿大總理卡尼 (Mark Carney)之間的爭端又擴大了。

川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，「如果卡尼州長以為他能把加拿大變成中國商品輸往美國的中轉港(Drop Off Port)，那他就大錯特錯了。」

川普故意用「州長」(governor)來稱呼加拿大總理卡尼，令人想起他去年一上台就揚言要將加拿大併為美國第51州。

儘管川普在過去一年發動貿易戰，但加拿大本月與中國達成協議，降低對中國電動車的關稅，以換取降低加拿大農產品進口關稅。

川普當時還說，「卡尼應該這樣做，簽署貿易協議對他來說是件好事。」

國家廣播公司(NBC)報導，川普與卡尼的口水戰不斷升級，

美聯社報導，卡尼已經變成倡導各國聯合起來對抗川普主導的領導者。

川普試圖吞併格陵蘭的舉動讓北約聯盟關係緊張。他在瑞士達沃斯(Davos)說「加拿大是靠美國才活得下去」。卡尼隨即反駁，加拿大可以率先證明世界不必順從美國主導的舊秩序。

接著，川普撤回邀請卡尼加入他正在組建要解決全球衝突的「和平理事會」(Board of Peace)。

川普過去其實多次就加拿大主權問題挑釁加拿大，暗示加拿大應該成為美國的第51個州。這次他推動吞併格陵蘭的舉動，再次故伎重演。

川普在「真實社群」(Truth Social)發布一張被竄改的美國地圖，地圖上將加拿大、委內瑞拉、格陵蘭島和古巴都劃入美國領土。

24日，川普繼續挑釁，稱加拿大總理為「卡尼州長」。川普曾用同樣的綽號稱呼加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)，而這次對卡尼使用這一綽號，代表兩人關係進一步惡化。

卡尼尚未與川普就降低對加拿大經濟關鍵領域徵收的部分關稅達成協議。但由於「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)，加拿大免受川普關稅政策最嚴重的衝擊。該貿易協定將於今年進行審查。

