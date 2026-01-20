我的頻道

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

陶玉玲抗癌33年病逝 「還珠格格」容嬤嬤淚送好友

最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

編譯黃淑玲／綜合外電
美國最高法院20日仍未判決川普關稅案。(路透)
美國最高法院20日仍未判決川普關稅案。(路透)

美國最高法院周二（20日）未就總統川普關稅政策合法性做出判決，澆熄了外界對於最高法院會迅速撤銷關稅措施的期待。大法官將於下周開始休庭四周，代表可能至少還要再過一個月才能有結果。根據發布判決意見書的慣例，下一個可能發布川普關稅案判決的日期將是2月20日。

這段等待判決的期間內，爭議的關稅暫時將維持不變。根據聯邦政府數據，川普關稅每月讓進口商付出超過160億美元。根據彭博分析師的計算，川普政府徵得相關關稅的總金額，到2月20日前將突破1,700億美元。

川普周二被問到若最高法院否決他先前的關稅措施，他將如何推動最新發動的「格陵蘭關稅」時，川普回答，他還可以考慮替代手段。至於最新的「格陵蘭關稅」，將依據何種法律授權，川普沒有說明。

白宮則是表示，若現行關稅遭到推翻，將迅速改以其他法律工具取而代之。但川普於周二也坦言，替代方案效果不會太好。他對記者說：「我不想嚇到你們，但那會麻煩得多。（替代方案）沒有那麼好，對國家安全也沒那麼有利。我們現在有一個完美的制度。」

去年11月5日在最高法院的辯論庭可以看出，法院對川普是否有權根據1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來徵收關稅，持懷疑態度。當時最高法院加速推進此案審理程序，曾讓反對川普關稅者寄望能很快就得到不利於川普的裁決。不料，最後階段的判決時程卻未如外界預料得快。

最高法院周二只裁決了三件關注度較低的案件，仍未就川普關稅案做出裁決。依照最高法院通常的做法，所有經過辯論的案件，都會在法庭上宣判。因此休庭期間基本上就不會有判決。

大法官們今（21）日將聽取關於川普試圖開除聯準會理事庫克一案的辯論，但法院並未計劃在同日發布其他判決意見書，且周三之後，直到2月20日之前都沒有安排正式會議。最高法院也可能召開特別庭，來宣布關稅裁決，但這樣的做法極為罕見。

如果最高法院終於做出的判決不利川普，將是他重返白宮以來最大的法律挫敗，還可能打開複雜的退還關稅之門。最高法院審理時間拖得越久，退稅問題就可能變得更棘手。

