川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約

溫和派共和黨北卡州聯邦參議員提里斯(前中)與兩黨其他參眾議員17日訪問丹麥，溝通有關格陵蘭爭議。(路透)

川普 總統揚言要將格陵蘭 納入美國版圖，不但舉世譁然，也驚動華府，國會兩黨議員日前組團閃電訪問丹麥，有共和黨參議員唱衰川普對支持格陵蘭的歐洲國家徵收關稅 ，不但損及美國利益，甚至有分裂北約之虞。

美聯社報導，在川普揚言占領格陵蘭之際，兩黨聯邦參眾議員組成的訪問團前往丹麥訪問，唯二的共和黨籍團員就是聯邦參議員提里斯(Thom Tillis，北卡羅萊納州)與穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)。

提里斯毫不客氣痛斥川普：「我受夠了愚蠢。」甚至在白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，公開發表格陵蘭島「應該成為美國一部分」的強硬立場後，點名米勒表達不滿：「我不希望讓某個幕僚告訴我，我對某件事情的立場。」並強調：「米勒的言論超出他的能力範圍。」

放眼其他共和黨人因為擔心引發政治反彈而不敢直接對白宮唱反調，無意爭取連任的提里斯多次向白宮開砲，針對川普有意對八個反對美國控制格陵蘭的歐洲國家加徵10%關稅的做法直接嗆聲：「這對美國極為不利、對美國企業也不利、對美國盟友也不利，但是對普亭、習近平與其他樂見北約分裂的對手來說，猶如天賜良機。」並把矛頭指向總統身邊幕僚：「少數幾個『顧問』竟然積極推動使用脅迫行動奪取盟友領土，這簡直是愚蠢至極。」

穆考斯基也在社群平台X發文宣稱關稅懲罰「毫無必要，是嚴重錯誤」：「這些關稅只會進一步讓核心歐洲盟友疏離我們，對提升美國國安毫無益處，我們可以預見這些措施造成的後果，北約盟友被迫把注意力和資源移至格陵蘭，正中普亭下懷，也威脅世上最強大民主聯盟的穩定。」並呼籲國會行使權力制止川普，以免關稅政策「被武器化，損害我們與盟友關係，削弱美國領導地位」。

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)15日在華府與副總統范斯和國務卿魯比歐(Marco Rubio)，商討格陵蘭島問題後坦言：「我們共同面臨北極局勢帶來的挑戰，但我們不認為只有美國征服格陵蘭島才能解決問題。」

民調顯示，絕大多數國人反對以任何軍事行動奪取格陵蘭，共和黨聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)警告，美國軍事奪取格陵蘭將「徹底摧毀」與北約關係，並且「對總統施政紀錄帶來的損害將遠比前任(拜登)從阿富汗撤軍來得更大。」