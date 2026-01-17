我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
未具名美國官員向韓聯社表示，川普政府將尋求和每個國家個別達成半導體關稅協議。 （美聯社）
未具名美國官員向韓聯社表示，川普政府將尋求和每個國家個別達成半導體關稅協議。 （美聯社）

未具名美國官員透露，在本周美國和台灣達成晶片關稅協議後，美國總統川普將尋求和各個國家達成「各自」的半導體關稅協議。

韓聯社報導，在被問到與台灣的協議是否會為晶片關稅設下一個標準，或者美國將會與其他國家就部門關稅進行個別談判時，該名美國官員表示，「各個國家都將有各自的協議」。

韓聯社記者之所以問這個問題是因為，在美國商務部16日發布有關美國與台灣貿易和投資協議的事實清單中，包含了一項半導體關稅的雙邊協議。

根據該事實清單，在美國興建新半導體產能的台灣企業，在批准興建期間，將能以零關稅方式進口多達其計畫產能2.5倍的晶片到美國。即使是已完工新晶片製造項目的台灣公司，也能享有其美國新產能1.5倍的進口量為零關稅。

這項晶片關稅協議使美國被質疑是否會以此做為與其他晶片生產國之間的標準，包括南韓。

川普14日才剛簽署一項聲明表示，將對用於人工智慧（AI）的特定半導體課徵25%關稅，這些晶片進口到美國後又再出口到其他國家。

白宮也已表示，川普可能會對半導體和其衍生產品的進口，課徵「更廣泛」關稅。

關稅 川普 白宮

上一則

川普稱「說服了自己」暫緩出兵伊朗 並「感謝」伊朗沒處決政治犯

下一則

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

延伸閱讀

川普稱「說服了自己」暫緩出兵伊朗 並「感謝」伊朗沒處決政治犯

川普稱「說服了自己」暫緩出兵伊朗 並「感謝」伊朗沒處決政治犯
麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正

麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正
川普又開新戰場？稱將重啟調解埃及、衣索比亞的「尼羅河紛爭」

川普又開新戰場？稱將重啟調解埃及、衣索比亞的「尼羅河紛爭」
不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪