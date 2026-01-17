均面對川普關稅威脅 加拿大和中國愈走愈近…

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
加拿大總理卡尼(左)與中國國家主席習近平(右)會面，達成兩國互降關稅的協議。(新華社)
華爾街日報報導，籠罩於美國貿易摩擦陰影之下的中國與加拿大，同意彼此降低中國製造電動車及加拿大生產的菜籽油(canola)關稅，做為中加兩國領導人所謂「新戰略夥伴關係」的一部分。加拿大總理卡尼(Mark Carney)16日在北京與中國國家主席習近平見面後表示，加拿大面度迅速崩解的全球貿易體系時，必須保持務實態度。

報導指出，北京一直設法拉攏那些苦於應對美國保護主義及多變貿易政策的國家。川普政府則對加拿大提出警告說，加拿大的動作恐將帶來問題。

卡尼16日說，加拿大長期以來與美國之間的密切經濟關係已經結束。他說，從最近幾個月加拿大跟中國的關係發展來看，比加拿大與美國關係有著更高的可預測性。

卡尼與習近平會面時相互稱讚兩國關係，與加拿大2018年依照美國引渡要求而逮捕華為技術公司(Huawei Technologies)高管孟晚舟時的緊張狀態截然不同。

中國不會取代美國在加拿大經濟裡的重要地位。過去12個月以來，中加雙邊貿易額大約800億元，不到同期之間美加1兆貿易額的十分之一。對習近平來說，與加拿大關係有任何改善，都有助於北京實現目標，也就是把中國塑造成穩定全球的力量，在受到挫折的美國盟友之間成為華府之外的另一個可靠選項。

卡尼對媒體說，加拿大正設法因應新的世界秩序，在西方盟友之間支撐全球貿易與西安全合作的基礎，目前正在受到削弱與侵蝕。

美國貿易代表葛里爾(Jameson Greer)對CNBC新聞頻道說，加拿大與中國的協定「有問題」。他說：「從長遠角度來看，加拿大不會喜歡這筆交易。」他分析，卡尼設法讓加拿大貿易變得多元化，但美國在加拿大經濟仍將扮演舉足輕重角色。

報導指出，卡尼面對美國關稅與其他貿易障礙，正把眼光轉向其他市場，最明顯就是看向身為加拿大第二大貿易夥伴的中國。然而加拿大決策官員面臨挑戰是：如何為加國農民擴大出口市場之際，不讓中國廉價電動車傷害加國汽車產業。

