最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

編譯中心／綜合報導
聯邦最高法院預定1月20日公布川普總統大規模全球關稅措施的合法性問題。(路透)
聯邦最高法院14日公布三項裁定，但未就川普總統的全球關稅措施合法性作出裁決。最高院上次原定於9日針對川普政府的關稅案作出裁決，但當日未有裁定出爐。依照最高法院日程，關稅案下次可能宣判的時間是20日。

分析師認為，如果關稅判決拖延到2月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

對於川普關稅措施的判決，考驗最高院是否願意制衡川普去年1月重返白宮以來對權力作出的廣泛主張；判決結果也將對全球經濟造成影響。最高院去年11月5日針對此案辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅合法性表達質疑。

川普依據一項原本用於國家緊急狀態的1977年法律「國際緊急經濟權力法」(IEEP)來課徵關稅，並稱關稅讓美國財政更強大。下級法院判決他引用此法課徵關稅逾越職權，川普政府因此上訴到最高法院。

川普12日在社群平台寫道，如果最高法院裁定他的關稅政策違法，美國會「完蛋」，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元款項。分析人士認為，首席大法官羅伯茲和其他大法官仍延後公布對此案裁定，部分意味著法院將此案視為「重量級案件」。

