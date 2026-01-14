川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

川普總統將對任何與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅，藉此加強對伊朗政府施壓，中國、土耳其恐受衝擊。示意圖。（美聯社）

川普 總統表示，他將對任何與伊朗 有貿易往來的國家課徵25%關稅 ，藉此加強對伊朗政府施壓。伊朗國際貿易恐受影響，中國和土耳其等伊朗貿易夥伴又將如何回應？

半島電視台（Al Jazeera）報導，多年來，西方制裁重創這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國經濟，造成通膨飆升、失業率居高不下，伊朗貨幣里亞爾（rial）瘋狂貶值。

川普說了什麼？

伊朗持續血腥鎮壓全國性反政府示威，川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）宣布，「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改」。

白宮網站上並未發布有關這項政策的官方文件，也沒有說明川普將根據何種法律依據來徵收關稅。

川普已多次對伊朗領導人施壓，包括揚言採取軍事行動。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前受訪時警告，如果美國想「試探」伊朗，伊朗已做好戰爭準備。

阿拉奇說，「如果華盛頓想測試他們之前測試過的軍事選項，我們準備好了」，還說「那些想將華府捲入戰爭的人，是在謀求以色列的利益」。

像中國這些購買伊朗80%石油的國家，又將如何回應川普的關稅威脅？

伊朗主要貿易夥伴

自2016年起，中國一直是伊朗最大貿易夥伴，為伊朗提供重要經濟支柱。根據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade），2024年雙邊貿易超過130億美元。

中國不僅購買石油，還進口塑膠、鐵礦、化工品，也是伊朗甲醇的重要買家。有媒體報導，中國甚至考慮在委內瑞拉動盪之際增購伊朗石油。

報導指出，新關稅將「重創中國製造商」，因為它將疊加在中國輸美商品原已面臨的35%關稅基礎上。

中國外交部發言人毛寧回應表示：「貿易戰沒有贏家，中國將堅決維護合法權益。」

聯合國商品貿易統計數據庫指出，土耳其是伊朗第二大貿易夥伴，雙邊貿易額約57億美元。

美國向土耳其徵收的基本關稅為15%。自去年6月起，美國將鋼鐵和鋁進口關稅從25%提高一倍到50%，大多數貿易夥伴都受到影響，包括土耳其。

除了中國和土耳其，巴基斯坦和印度也是伊朗貿易夥伴。巴基斯坦和印度皆為伊朗主要出口市場，2024年出口總額分別約12億美元和10.5億美元。

●制裁對伊朗出口影響

2018年起，美國對伊朗重啟制裁，伊朗石油出口下滑約六至八成，政府每年收入銳減數十億美元。

世界銀行（World Bank）資料顯示，伊朗人均國內生產毛額（GDP）從2012年超過8000美元降至2017年的略高於6000美元，2024年已下滑至略高於5000美元。

2011年，伊朗每日原油出口量約220萬桶，2018年後一路驟減至2020年創紀錄低點的每日約40萬桶，2025年回升至每日約150萬桶，仍低於2018年前水準。

外貿為伊朗經濟帶來數十億美元收入。根據聯合國商品貿易統計數據庫2024年數據，伊朗出口總額約229億美元，約占該年GDP的4.8%。