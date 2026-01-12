我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公校1天2起攜槍入校案 1學生被捕竟是通緝犯

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

川普：若最高法院判關稅政策違法「美國將完蛋」

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

美國總統川普今天表示，如果最高法院裁定他的部分關稅政策違法，美國將會「完蛋」。

中央社引述法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，如果最高法院判決他主打的經濟政策違法，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元的款項。

他說：「這還不包括各國和企業為了避開關稅而進行投資，可能要求的『償付』金額。」

他說：「要是把這些投資也算進去，我們談論的可是數兆美元！情況將會一團亂，我們國家幾乎不可能賠得起。」

川普說：「換句話說，如果最高法院對涉及國家安全紅利的政策，做出對美國不利的裁決，那我們就完蛋了！」

最高法院計畫於14日發布裁決意見，而這起於去年11月進行辯論的關稅案，可能列入當天宣判的案件之一。

在該案的言詞辯論過程中，大法官似乎對川普動用緊急權力的做法深表懷疑。川普先前以此權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，並針對墨西哥、加拿大與中國據稱在非法毒品販運中扮演的特定角色，進而加徵關稅。

6位保守派大法官中的幾位，連同3位自由派大法官，皆質疑川普所援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。

本次最高法院的判決範圍並不包含川普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材及汽車。

川普將美國平均有效關稅率提升至自1930年代以來的最高點，並多次警告若這些關稅被撤銷，將造成災難性後果。

關稅 川普 大法官

上一則

美國使館發旅遊警示 籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

下一則

國務院加強移民審查 撤銷逾10萬張簽證創紀錄

延伸閱讀

川普宣布「跟伊朗做生意國家課25%關稅」白宮：他不忌諱動武

川普宣布「跟伊朗做生意國家課25%關稅」白宮：他不忌諱動武
川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗
白宮：川普考慮發動空襲 阻止伊朗鎮壓示威者

白宮：川普考慮發動空襲 阻止伊朗鎮壓示威者
川普稱伊朗提議核談判美安排會面…今日你應知道5件事

川普稱伊朗提議核談判美安排會面…今日你應知道5件事

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30

超人氣

更多 >
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝