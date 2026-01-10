美進口縮水 去年10月貿易逆差急跌4成

川普 總統去年宣布對數十個貿易夥伴加徵進口關稅 後，美國企業紛紛趕著下訂單，提前進口以應對計畫中的關稅上調。但這波搶訂潮消退後，進口商品數量開始大幅減少。最新數據顯示美國10月分貿易逆差大幅下降至2009年以來最低，整體貿易逆差驟降39%至294億元。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，商務部數據顯示去年10月美國出口金額成長78億元至3020億元，進口額則下降110億元(3.2%)至3314億元，貿易逆差降39%到294億元；9月貿易逆差則為481億元。此逆差遠低於道瓊新聞社(Dow Jones Newswires)和華爾街日報訪問經濟學家得出的584億元預測中位數。

凱投宏觀(Capital Economics)北美經濟學家桑德斯(Bradley Saunders)在報告中指出，黃金和藥品貿易的波動是導致10月貿易逆差降至20年來最低水平的主要原因，不過電腦進口量的增長表明在人工智慧(AI)建設推動下，美國經濟的其他領域也出現了強勁增長的跡象。」

由於提前叫貨，許多業者未將全部關稅成本轉嫁給消費者，從而控制了商品價格的漲幅。然而截至11月中旬，耶魯大學 預算實驗室(Budget Lab at Yale)估計消費者面臨的平均實際關稅稅率已超過16%，為1930年代以來最高。隨著美國家庭的消費力面臨日益嚴峻的挑戰，川普近期擴大了免關稅商品的清單，包括一些重要進口農產品，如咖啡、茶、香蕉。

川普大徵對等關稅所援引的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，最高法院原預計9日裁定援引此法的合法性，但當天並未發布裁決。根據最高法院的裁決，企業可能獲得去年為進口商品繳納、高達數十億元的關稅退款。川普亦援引IEEPA向中國、加拿大、墨西哥徵收關稅，不過理由是芬太尼和非法毒品走私進入美國構成國家緊急狀態。

由於去年長達43天的政府停擺，貿易數據延遲了一個多月才發布，導致官員和企業在評估美國經濟健康狀況時無法獲得最新的數據。