最高院可能9日宣判 對等關稅若違法 聯邦恐退稅1335億

最高法院9日可能宣布對等關稅是否違法，如認定違法，川普政府恐須向進口商退稅逾1335億美元。圖為一名抗議者在最高院外舉標語抗議對等關稅。(路透)

聯邦最高法院預計9日發布幾項判決，可能包括全球矚目的對等關稅 是否違法一案。最高院去年底辯論此案時，幾名保守與自由派大法官 已質疑上述關稅合法性。若果真認定違法，川普 政府恐須向進口商退稅逾1335億美元。

路透等媒體6日報導，依據最高法院官網公布的資訊，大法官9日可能公布幾項已完成言詞辯論案件的判決；當天上午10時將召開公開非辯論庭，屆時可能宣讀決定意見，隨後全文刊登上網。

待決案件中，川普關稅案可能影響全球經濟，也是對總統權限的重要檢驗。此案涉及川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)所徵關稅，除去年4月宣布的對等關稅，另有對中國、墨西哥和加拿大的芬太尼關稅，以及對巴西、印度的懲罰關稅等。

川普上周發文稱，若法院裁定其關稅非法，將是對美國重大打擊。他5日又發文說，得益於關稅，美國在財政與國安方面比以往強大許多，也更受尊重。

最高法院未言明9日將宣判哪些案件。巴隆周刊報導，外界預期關稅案將在1月底前裁決。預測市場平台Kalshi和Polymarket目前評估，結果不利川普政府的機率為70%和77%。

此前，國際貿易法院和聯邦上訴法院，已先後在去年5月、8月裁定川普的IEEPA關稅不合法。川普主張美國貿易逆差等情事構成國家緊急狀態，故依法課關稅。但上訴法院多數意見說，總統若無國會合法授權無權徵稅。

川普政府去年9月隨即將關稅案訴諸最高法院，要求該院迅速裁定總統有權依法實施大規模貿易制裁。川普當時稱，若該院裁決不利聯邦政府，美國可能不得不撤回與他國達成的貿易協議，損失極大。

最高院九名大法官中，保守與自由派的比例為六比三，但此案在去年11月展開的言詞辯論，對上述關稅合法性存疑的大法官涵蓋兩派。

當時首席大法官羅伯茲說，關稅等稅收一向是國會核心權力，讓總統外交權力凌駕國會基本權力，似乎抵消若干行政、立法權間的作用。川普第一任任命的保守派大法官戈薩奇說，這將導致行政權持續增長，國會權力逐漸喪失。代表川普政府的司法部訟務次長沙爾說，IEEPA授權總統「監管」進口，自然包括動用關稅。

路透引述截至去年12月14日的美國進口數據指出，自去年2月起，依IEEPA所課關稅約為1335億美元，對等關稅占817.4億美元。